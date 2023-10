O cartunista Steve Bell demitido pelo The Guardian por se inspirar em Netanyahu depois de 40 anos: sua história

a desenhos animados sobre Benjamim Netanyahu Isso fez com que o designer se separasse após 40 anos de relacionamento Steve Bell E o jornal britânico Vigia. O próprio Bale anunciou a notícia através de um tweet.





Steve Bell foi demitido do The Guardian por causa de um desenho animado

“Tornou-se quase impossível desenhar qualquer coisa guardião O que diz respeito a Israel sem vir Acusado de anti-semitismoBell acrescentou em um tweet posterior.

No cartoon ofensivo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aparece com a barriga exposta Ele corta a barriga Com um bisturi.







A inscrição tem A forma da Faixa de Gaza. Na legenda, Netanyahu diz: “Moradores de Gaza, saiam daqui agora!”

A referência é à ordem de evacuação do norte da Faixa.

Para Steve Bell, como ele mesmo explicou, é o trabalho dele presente À caricatura histórica do cartunista americano David Levine Quem representou o presidente americano nos anos sessenta Lyndon Johnson com Uma cicatriz em forma de Vietnã Atrás.





Talvez alguém tenha visto algo diferente: a crise de Gaza que nasceu do ventre de Bibi Netanyahu, como se quisesse dizer que foram as políticas de Israel que desencadearam a violência por parte do Hamas.

Mas não só isso: também podemos ter visto alguns deles em desenhos animadosAntissemitismouma referência ao malvado tubarão judeu Shylock da peça de Shakespeare O mercador de Veneza.

No trabalho, Shylock concorda em conceder um empréstimo, mas pede em troca uma enorme garantia: um Meio quilo de carne Ser retirado do corpo do devedor em caso de negligência.





The Guardian não adiciona detalhes

Steve Bell disse que foi demitido, mas o comunicado do jornal limitou-se a confirmar que o contrato do cartunista não seria renovado, sem acrescentar detalhes ou prestar esclarecimentos.

Mais acusações de anti-semitismo contra Steve Bell

Esta não é a primeira vez que Bill é acusado de anti-semitismo.

No Keir Starmer 2020o novo líder do Partido Trabalhista Britânico, suspendeu e depois expulsou permanentemente o seu antecessor Jeremy Corbyn.





Corbyn rejeitou as conclusões da comissão que investigava o anti-semitismo no Partido Trabalhista durante os seus anos de liderança.

Desenhando Bill Starmer (marido de uma judia) em ação Servindo a cabeça de Corbyn em uma bandeja de prata.

Alguns viram nele uma referência à história bíblica de Salomé, filha do rei Herodes, que segundo a tradição pediu a cabeça de João Batista e a obteve.





Nos séculos passados, a decapitação de um batista por capricho da judia Salomé foi um dos temas clássicos do anti-semitismo.