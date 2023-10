Um míssil na base da UNIFIL. O Irão ameaça a América: “Vocês receberão uma enorme compensação”. Transmissão ao vivo

lá guerra No Oriente Médio, chega ao nono dia. O aviso expirou Israel Aos civis em Gaza, onde será desenvolvido um ataque terrestre em grande escala contra eles agitação. O plano está pronto para ser implementado, com mais de 300 mil soldados da reserva mobilizados na fronteira com Gaza, mas a invasão ocorrerá quando os residentes deixarem a área. atualmente Deslocado Seguindo para o sul, haverá centenas de milhares. Mas esta mensagem é contrariada pela oposição do Hamas, que obriga os habitantes de Gaza a permanecerem nas suas casas. As forças de ocupação israelenses mostraram barreiras ao norte da cidade nas redes sociais, enquanto o chefe da organização palestina disse: Ismail HaniyehEle expressou num discurso televisionado um “não” categórico a qualquer O movimento vem da Cisjordânia, não de Gaza, nem de Gaza para o Egito “. O exército israelense conseguiu neutralizar outro importante líder do movimento Hamas na Faixa de Gaza. Seu nome é Moataz Eid Ele é considerado o chefe da equipe de segurança da região Sul.

Após a sua visita ontem à frente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu presidiu à primeira reunião do gabinete do governo de emergência com o oposicionista Partido da Unidade Nacional. “ O Hamas pensou que iríamos entrar em colapso, e seríamos nós que entraríamos em colapso quebrá-lo “, disse o líder do Likud. O Irã está respondendo através de seu ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, ameaçando fazê-lo no caso de um ataque coordenado a Gaza.” Ninguém pode garantir que a situação está sob controle E perspectiva A O escopo do conflito se expandeo que causaria Enorme dano Para os EUA. Aqui estão todas as atualizações para hoje, domingo, 15 de outubro.

Tenha um quarto limpo. Isto é o que importa. pic.twitter.com/p7GxXIKS9a -Benjamin Netanyahu – Facebook (@netanyahu) 15 de outubro de 2023

Soldados iranianos destacados para Damasco

Membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana (Pasdaran) deveria ser enviado da cidade síria de Deir ez-Zor para Damasco, perto reserva Entre o Síria E Israel. Isto é o que ele revelou Jornal de Wall StreetCitando relatos de algumas fontes sírias. Segundo um deles, entre esses combatentes estarão especialistas em mísseis. “ Existe uma grande preocupação de que, se a guerra eclodir, haja uma forte necessidade de proteger o sistema “Um ativista disse à revista.

A Casa Branca está a monitorizar cuidadosamente a situação e a avaliar a hipótese de um “possível envolvimento direto” do Irão no conflito. “ Não podemos excluir que o Irão opte por se envolver directamente de alguma forma. Devemos nos preparar para todas as possibilidades possíveis disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden.

Foguetes e ataques: a situação no Líbano

O exército israelense isolou a área adjacente à fronteira Líbano. O acesso a civis foi bloqueado até quatro quilómetros da fronteira entre os dois países após o ataque relatado esta manhã. Ao mesmo tempo, um segundo míssil antitanque foi disparado das posições Hizb Allah.

“ O estado do Líbano é responsável por disparar contra as nossas terras Este é o comentário do porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari. Respondemos dramaticamente destruindo as posições do Hezbollah e o ponto de partida do ataque Ele concluiu: A Força Aérea continua seu bombardeio durante estas horas Helicópteros Infraestrutura para combatentes libaneses.

O Ministro da Defesa de Tel Aviv, Yoav Galant, admitiu que o seu país não tem interesse em abrir uma nova zona testa para norte. “ Se o Hezbollah evitar a intervenção direta, o Estado judeu respeitará a situação ao longo da fronteira tal como existe hoje “, disse um representante do governo de Netanyahu.

Fumaça após um bombardeio do exército israelense na vila de Aita al-Shaab, perto da fronteira libanesa-israelense.

Número de mortes em Israel e na Palestina

O balanço está crescendo Vítimas E ferido Em Israel: os primeiros 1.400 e os segundos mais de 3.000. O Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina informou que o número de mártires nos ataques israelenses desde 7 de outubro em Gaza e na Cisjordânia aumentou para 2.384. 10.250 feridos.

Um importante líder do Hamas foi morto

A Força Aérea Israelense lançou um ataque aéreo contra centenas de alvos pertencentes ao Hamas e à Jihad Islâmica em Gaza. A Força Aérea Israelense afirma que o comandante supremo do Hamas perdeu a vida nos ataques Bilal Al QudraQue liderou a unidade de elite responsável pelos massacres nos kibutzim Nirim e Nir Oz.

Papa: Meus amigos estão entre as vítimas

Haverá também amigos e conhecidos Papa Francisco Entre as vítimas de um ataque do Hamas em Israel. O próprio Papa disse isto numa entrevista telefónica ao jornalista israelita Enrique Simmerman. Durante o telefonema com o repórter publicado nas redes sociais, Francisco também expressou o desejo de se encontrar com as famílias dos reféns no Vaticano.

Sderot foi purificado

A evacuação da cidade de Israel começou oficialmente SderotPerto da Faixa de Gaza, onde o exército entrou em confronto no dia 7 de Outubro com membros do Hamas que se infiltraram durante vários dias. “ Este não é um bom momento para ficar na cidade “, explicou o prefeito de Sderot, Alon Davidi. Sderot estava sob ataque de mísseis até ontem.

Os Estados Unidos movem navios e aeronaves para o Mediterrâneo

O Pentágono decidiu transferir O porta-aviões USS Eisenhower No Mediterrâneo Oriental, onde se juntará ao USS Gerald Ford, que chegou na passada terça-feira como dissuasor de possíveis ataques do Líbano e da Síria. lá CNN Ele escreve isso também Aeronave A-10 Eles serão implantados com F-15 Strike Eagles que já foram implantados nos dias anteriores. “ Ao equiparmo-nos com recursos avançados e ao integrarmos forças conjuntas e de coligação, estamos a reforçar as nossas parcerias e a segurança na região. “, diz um memorando assinado pelo Tenente-General Alexus Grynkewich, comandante da Nona Força Aérea.

Conversações com o Egito sobre refugiados palestinos

semanalmente O economista Ele escreve sobre as conversações que diplomatas ocidentais tiveram em Washington para persuadir os Estados UnidosEgito Para receber milhares e milhares de Refugiados palestinos Em troca de empréstimos generosos dos Estados Unidos. O Cairo necessitará de ajuda financeira para saldar as suas dívidas externas. O precedente que as autoridades americanas esperam estabelecer é o apoio de Hosni Mubarak à administração Bush na Primeira Guerra do Golfo, em 1991.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, está atualmente no Egito e partirá amanhã para Israel. “ A reação israelense vai além do direito à legítima defesa, atinge um limite Punição coletiva “O presidente egípcio Sisi comentou à margem da reunião com o chefe da diplomacia americana.” Rejeitamos completamente os ataques contra civis “, ele adicionou.

Biden ouve Netanyahu: “Garantir água e comida”

O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que reafirmou o “apoio inabalável” dos EUA na guerra contra o Hamas. A Casa Branca informou que durante a reunião foi discutida a coordenação americana com as Nações Unidas, Egito, Jordânia, Israel e outros países da região. Garantir o acesso de civis inocentescachoeirapara comida E em cuidados médicos Entretanto, o Departamento de Estado dos EUA actualizou o número de mortos de cidadãos norte-americanos, que subiu para 29. Há 16 desaparecidos.

126 reféns do Hamas

o Reféns O Hamas está escondido no subsolo e em vários locais. Isto foi afirmado pelo tenente-coronel do exército israelense Jonathan Conricus em uma entrevista ao jornal Haaretz. CNN. “ Sabemos que o Hamas possui uma rede complexa de túneis, tanto para fins defensivos como ofensivos, o que certamente aumentará a complexidade dos combates, mas estamos preparados para isso. “, explicou o porta-voz do exército israelense à rede americana. O movimento islâmico foi sequestrado 126 pessoas Nas primeiras horas do conflito.

“Vamos lançar as bases para a invasão de Gaza.”

“Estamos lançando as bases para manobras terrestres que serão tão eficazes quanto possível”, disse Tomer Bar, comandante da Força Aérea Israelense. Ele então continuou: “Estamos eliminando tantas ameaças quanto possível em terra e no ar. Faremos o que for necessário da maneira mais agressiva, para que, se decidirmos invadir Gaza, a melhor ação terrestre possível seja permitida para melhorar nossas capacidades operacionais.” Forças da Liberdade.

Um míssil atinge a base italiana no Líbano

A sede da missão das Nações Unidas no sul do Líbano, em Naqoura, também foi atingida por um míssil. Na verdade, a UNIFIL afirmou num comunicado: “Estamos a trabalhar para verificar o local de onde o míssil foi lançado. Os nossos ‘capacetes azuis’ não estavam no local na altura e, felizmente, ninguém ficou ferido. Houve impactos em ambos. lados do site.” “A Linha: Continuamos a trabalhar ativamente com as autoridades de ambos os lados da linha para acalmar a situação, mas infelizmente, apesar dos nossos esforços, a escalada militar continua. Instamos todas as partes envolvidas a cessar fogo e a permitir-nos, como o” Capacetes Azuis”, para “nos ajudar a “Encontrar uma solução. Ninguém quer ver mais feridos e mortos. Lembramos a todas as partes envolvidas que os ataques contra civis ou pessoal da ONU são violações do direito internacional e podem ser considerados crimes de guerra”. Mas o ministro da Defesa, Guido Crocito, confirmou que “Um O míssil desviou“Não causou nenhum dano.”

Biden: “Todos condenam o Hamas”

“Entrei em contato novamente neste fim de semana com o primeiro-ministro Netanyahu para reiterar o apoio contínuo dos Estados Unidos a Israel e para fornecer uma atualização sobre nosso apoio militar e esforços para proteger os civis. É hora de todas as nações condenarem inequivocamente o Hamas como uma organização terrorista. isso não representa as aspirações do povo palestino”, disse ele. Joe Biden escreveu no Canal X.