Abrindo um novo corredor humanitário. Sirenes em Tel Aviv. Israel atacará depois de deixar Gaza – Notícias

Ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, manteve uma conversa telefónica com o seu homólogo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, para discutir a crise no Médio Oriente, observando que as ações de Israel “vão além do âmbito da autodefesa”. Enquanto Tel Aviv deve “ouvir seriamente os apelos da comunidade internacional e do Secretário-Geral das Nações Unidas para acabar com a punição colectiva do povo de Gaza”. De acordo com uma nota diplomática emitida hoje em Pequim, ambos “expressaram as suas preocupações sobre a situação em Israel e Gaza”.