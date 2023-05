Efeitos na saúde e como evitá-los

A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é uma vitamina essencial para o nosso corpo. Desempenha um papel vital no metabolismo celular, na formação de glóbulos vermelhos e na manutenção do sistema nervoso central. A deficiência de vitamina B12 pode levar a uma variedade de problemas de saúde, por isso é importante entender as causas, conhecer os sintomas e conhecer os tratamentos disponíveis.

Figura 1 – Quais são os riscos envolvidos cDeficiência de vitamina B12 em nossos corpos?

O que é vitamina B12 e por que é importante

A vitamina B12 é uma vitamina solúvel em água encontrada principalmente em alimentos de origem animal, como carne, peixe, ovos e laticínios. Está envolvido em muitas funções vitais do nosso corpo, incluindo a síntese de DNA, a formação de glóbulos vermelhos e o bom funcionamento do sistema nervoso.

Causas da deficiência de vitamina B12

A deficiência de vitamina B12 pode ser causada por vários fatores. Uma das principais razões é uma dieta pobre em alimentos que contenham essa vitamina, como no caso de vegetarianos ou veganos que excluem completamente os alimentos de origem animal de sua dieta. Outras causas podem incluir problemas de absorção da vitamina, como no caso de doença gastrointestinal, cirurgia ou uso prolongado de certos medicamentos.

Que sintomas causa?

A deficiência de vitamina B12 pode se manifestar através de uma variedade de sintomas. Alguns sinais comuns incluem fadiga, fraqueza muscular, problemas de memória e concentração, formigamento nas mãos e nos pés, dificuldade para dormir e irritabilidade. Além disso, uma deficiência de vitamina B12 pode causar anemia megaloblástica, uma condição na qual os glóbulos vermelhos se tornam grandes e imaturos, prejudicando sua capacidade de transportar oxigênio.

Diagnóstico de deficiência de vitamina B12

A deficiência de vitamina B12 pode ser diagnosticada através de um exame de sangue para avaliar os níveis dessa vitamina no organismo. É importante consultar um médico se você suspeitar que pode ter uma deficiência para que os exames necessários possam ser realizados e um diagnóstico preciso possa ser feito.

Tratamentos para deficiência de vitamina B12

O tratamento para a deficiência de vitamina B12 depende da causa subjacente e da gravidade da deficiência. Em muitos casos, tomar um suplemento de vitamina B12 é o primeiro passo para aumentar os níveis dessa vitamina no organismo. Suplementos ou injeções orais de vitamina B12 podem ser prescritos, dependendo das necessidades do paciente. Além disso, é necessário fazer mudanças na dieta para incluir alimentos ricos em vitamina B12, como carnes magras, peixes, ovos e laticínios.

Como prevenir sua deficiência?

Para prevenir a deficiência de vitamina B12, é importante ter uma dieta bem balanceada que inclua alimentos que forneçam essa vitamina. As pessoas que seguem uma dieta vegana ou vegetariana devem considerar tomar suplementos de vitamina B12 ou usar alimentos fortificados especialmente formulados. Além disso, é aconselhável fazer check-ups regulares e exames de sangue para monitorar os níveis de vitamina B12 no organismo.

conclusões

A vitamina B12 é essencial para o nosso bem-estar geral. Sua deficiência pode ter efeitos negativos no sistema nervoso, na formação de glóbulos vermelhos e na energia geral do corpo. É importante reconhecer os sintomas de deficiência de vitamina B12 e consultar um médico para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Com uma alimentação balanceada e, se necessário, tomando suplementos nutricionais, é possível prevenir a deficiência de vitamina B12 e garantir o bom funcionamento do organismo.

fontes