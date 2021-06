O bloqueio do coronavírus foi estendido ao estado australiano de Victoria

Em Victoria, o segundo maior estado da Austrália, a decisão foi tomadaExtensão Bloqueio por mais uma semana devido a um aumento nos casos de coronavírus. 6 pessoas positivas foram identificadas na quarta-feira, elevando o número total do novo surto para 60. De acordo com as autoridades de saúde, os novos casos são causados ​​pela variante B.1.167.1, agora comunicar “Variante Kappa” da Organização Mundial de Saúde.

Para os moradores da área, este é o quarto bloqueio desde o início da pandemia. Desde o final de maio, as restrições afetaram quase 7 milhões de pessoas por meio de restrições de viagens, fechamento de lojas e outros serviços não essenciais, especialmente na área de Melbourne. As escolas estão abertas apenas parcialmente e não são permitidas reuniões.

Menos de 2 por cento da população de Victoria foi vacinada até agora, também devido a atrasos na organização de uma campanha de vacinação coordenada pelo governo federal. Durante o inverno passado (na Austrália, as estações são iguais às nossas), os vitorianos enfrentaram um bloqueio de quase 4 meses para reduzir o máximo possível de novos casos positivos e evitar a disseminação do coronavírus.