Hipocrisia financeira nacional e campanha eleitoral – Corriere.it

A delegação chega ao Senado, as investigações das comissões foram aprofundadas, o quadro real. E agora?

Os programas eleitorais são, por natureza, uma aposta no futuro. Maneira também de lançar o coração sobre o obstáculo. Como se disséssemos: vamos tentar, depois veremos. Poucos dos cosméticos publicitários inevitáveis. Assim, as propostas para mediar entre as diferentes almas das formações não são claras. A parte financeira, claro, é o núcleo principal de qualquer programa. Mas não meça o custo do que ele prometeu a pior decepção. E contar, na cobertura, com um hipotético e assombroso crescimento futuro, com impressionantes arrecadações para o tesouro, é prova da aventura do cometa.

O término do mandato não ficará na história como um dos mais produtivos. exatamente o contrário. Mas o trabalho parlamentar que levou a Câmara a finalmente aprovar o mandato financeiro – apesar de todas as críticas e ressalvas – não merece acabar no lixo. Até porque aí teremos que recomeçar e isso vai alongar os prazos de aprovação de algumas das ações dos programas dos vencedores. Ao alcance de simples decretos legislativos, por assim dizer. A delegação (após o armistício no registro de terras) foi assinada por todas as forças políticas da maioria cessante. O Senado vai votar no dia 7 de setembro? Uma vez que a maioria da unidade nacional no governo Draghi se foi, todos estão de volta em total liberdade para perseguir seus próprios projetos. o correto.

Ao longo dos anos, as Comissões de Finanças e Tesouraria do Senado (presidida por Luciano D’Alfonso) e de Finanças da Câmara (Luigi Martín) realizaram uma investigação muito minuciosa, ouvindo especialistas e aulas. Os dados objetivos não mudam. Assim como a mensurabilidade e viabilidade de cada intervenção não muda. A verdadeira imagem da selva financeira. Auto Alguém, por questão de disciplina ou conveniência, contratou um agente em quem não acredita mais, por motivos políticos óbvios, o caso talvez argumentando melhor a sua escolha. READ Londres, grande incêndio na Estação e Castelo de Elefante

Também é difícil escapar ou remover algumas das limitações e críticas. Vamos pegar o exemplo de stracitata imposto fixo Ou o imposto fixo que você deseja estender aos funcionários e aposentados. Para valores de IVA inferiores a 65.000 euros em receita anual, atualmente é de 15%. Há uma proposta para a Lega aumentar imediatamente o limite para 100.000 euros. A barreira do volume de negócios não incentiva o crescimento em tamanho e o preto é o preferido. O salto na taxa de imposto à medida que o imposto de renda pessoal aumenta e mesmo que seja reduzido (por exemplo, aumentando imposto fixo Para as categorias superiores) haverá ainda um problema de equidade horizontal no que diz respeito aos particulares (que pagam 43 por cento a mais de 50.000 euros) e a muitas pequenas empresas. Nesse trecho, que diz respeito apenas a uma parcela do contribuinte – além daquele que tem uma alíquota de evasão fiscal de 66,9% -, há toda a complexidade de uma oferta subcustada, mas nada exorbitante.

O mandato fiscal concilia com certa dificuldade duas visões marcadamente contraditórias – que também se enfrentam na campanha eleitoral – a saber, a proporcionalidade e a escalada de impostos que dependem, e esta também, muito de deduções e deduções. Ele propõe um caminho para (com razão) reduzir os impostos sobre o emprego, superar gradualmente o IRAP (no valor de 25 bilhões, dos quais 10 são da administração pública) e reorganizar o imposto sobre o valor agregado. O assunto do Registo Predial é largamente estéril (cada um entende como quer). As capas ficaram em segundo plano. Indefinido. Obviamente, se você tributar menos sobre o negócio (especialmente se planeja dar um mês a mais, conforme sugerido pelo Partido Democrata), terá que fazer algo no lado da renda do capital, depreciação e imóveis. e assim por diante. READ Rússia e Ucrânia, os quatro cenários para iniciar uma guerra- Corriere.it

A digitalização de pagamentos, faturamento eletrônico e trânsito entre bancos de dados (se o garantidor de privacidade permitir) resultou em uma diminuição clandestina dos chamados lacuna fiscal, ou a diferença entre os impostos a pagar e os pagos. A proposta de centro-direita para aumentar o limite monetário (como na Alemanha onde a lealdade fiscal é incomparável para nós) vai na direção oposta. De acordo com o último relatório da Comissão sobre economia descontrolada e evasão fiscal baseada em contribuições – presidido por Alessandro Santoro – A evasão, embora baixa, atingiu 103 bilhões em 2018. Supõe-se que o número tenha melhorado nos anos seguintes. A gestão deve ser confirmada na campanha eleitoral. Sem dúvida.

Os recursos precisam ser encontrados em algum lugar, e as dívidas nem sempre podem ser usadas. A eliminação de registros fiscais, tão cara à Liga – longe de ser uma questão insignificante de ética e justiça tributária – tornou-se menos eficaz ao longo do tempo. Segundo o Observatório de Contas Públicas da Universidade Católica, desde 2016 até hoje, Dos 53 bilhões alocados no orçamento para diversas medidas de acordo ou anistia, o Estado arrecadou apenas 18 bilhões. Muitos cartões não serão mais resgatáveis, mas também há um fenômeno justo de evasão, apesar dos prêmios. Ele sempre antecipa o próximo desmantelamento que obviamente será mais barato.

E aqui chegamos a um assunto incômodo, desagradável e desagradável, que certamente não será discutido na campanha porque diz respeito a milhões de eleitores aptos. É verdade que infelizmente somos pobres, mas não tanto quanto os anúncios do Irpef para 2020. Mais de 18 milhões de contribuintes – quase metade do total de pronunciamentos – custam menos de 15 mil euros e pagam em média 17,58 euros por mês. Acima de 35.000 euros, 18 por cento dos contribuintes pagam 57 por cento do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. O IRAP, que todos querem vencer, destina-se a apoiar – e apenas em pequena medida – o Serviço Nacional de Saúde. Todos o consideramos indispensável e aplaudimos a sua competência (com bastante orgulho nacional quando estamos no estrangeiro). Quem paga a saúde pública? Ou melhor: quantos poderiam fazê-lo facilmente, por causa de sua renda e patrimônio, quem receberia um serviço gratuito? READ Mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje 25 de julho de 2021 / Esperando por Deus e o Engano de Satanás