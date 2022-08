Ucrânia guerra Rússia, as últimas notícias em 14 de agosto sobre a crise. diretamente

Kyiv, luta feroz continua no leste

Os combates intensos continuam no leste da Ucrânia entre as forças de Kyiv e da Rússia, mas não há mudanças fundamentais na linha de frente. É o que decorre do boletim de hoje emitido pelo Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia, citando a UNIAN. Os confrontos, acompanhados de artilharia e mísseis, atingiram a região de Donbass em particular. E na região de Kramatorsk, os russos também lançaram ataques aéreos perto da cidade de Sberny, e os combates ainda continuam na região de Ivano-Daryevka. Na região de Sloviansk, as forças de Moscou tentaram sem sucesso romper as linhas de defesa na região de Dolina. “O inimigo – admite o Estado-Maior de Kyiv – está avançando na região de Pavlevka e as hostilidades estão em andamento”. Novas explosões foram relatadas ao longo da linha de contato na região de Zaporizhzhya. Também houve relatos de bombardeios de artilharia russa e mísseis de longo alcance no nordeste da Ucrânia, na região de Kharkiv. Mas alega-se que as forças russas sofreram perdas em um confronto perto do assentamento de Petumnik.