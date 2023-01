Ucrânia, ataques russos após o armistício. Mas Moscou acusa Kyiv de cosmopolitismo

Ao meio-dia, hora de Moscou (10h na Itália), entrou em vigor o cessar-fogo de Natal nas operações militares na Ucrânia anunciado oficialmente pela Rússia, que durará até a meia-noite (22h na Itália) de amanhã. A proposta de Moscou para uma trégua de 36 horas na Ucrânia para o Natal ortodoxo é “cínica” e apenas uma tentativa de Putin de “levar uma bala no braço”: disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, em entrevista coletiva. Por O Guardião. “Nenhuma palavra pode descrever (a proposta de armistício) melhor do que ‘cínico’. Nossa preocupação (…) é que os russos procurem explorar qualquer pausa temporária na luta para descansar, recuperar, reagrupar e, eventualmente, terminar”, disse Price. A trégua proposta deve começar ao meio-dia de hoje (10h na Itália) e terminar à meia-noite (22h na Itália) amanhã, dia de Natal ortodoxo de acordo com o calendário juliano.

O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, disse que as forças russas estavam respeitando o cessar-fogo declarado unilateralmente a partir das 12 horas, horário de Moscou, enquanto “os ucranianos continuaram seu bombardeio de artilharia em áreas povoadas e posições russas”. A informação foi divulgada pela agência TASS.

As forças russas bombardearam a cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, depois que a trégua de Natal declarada pelo presidente russo, Vladimir Putin, entrou em vigor. Isso foi afirmado pelo vice-chefe do escritório ucraniano Kirillo Tymoshenko. Ele escreveu nas redes sociais que “os ocupantes atacaram a cidade duas vezes com mísseis”, acrescentando que um prédio residencial foi atingido, mas não houve vítimas.

A Ucrânia atacou a região de Donetsk com fogo de artilharia três vezes imediatamente após entrar no cessar-fogo unilateral anunciado por Putin por ocasião do Natal ortodoxo. O imposto é informado. O bombardeio foi realizado com artilharia de 155 mm fornecida pela OTAN, tarefa da chamada República Popular de Donetsk no centro conjunto de controle e coordenação sobre crimes de guerra ucranianos identificados no Telegram.

Um alerta aéreo foi emitido em toda a Ucrânia depois que dois caças decolaram da base de Baranovichi, na Bielo-Rússia. Os moradores foram convidados a ir para abrigos. Isso foi relatado pelo grupo de monitoramento Gayon da Bielorrússia, citando a UNIAN. A aeronave de radar A-50U da Força Aérea Russa havia decolado de Machulishi pouco antes disso.

Putin ordena uma trégua de Natal. Kyiv, “Retirada”. Uma breve pausa na luta – 36 horas ao todo – por ocasião do Natal ortodoxo, que cai em 7 de janeiro. Foi o que Vladimir Putin decidiu unilateralmente, implorando à Ucrânia que aceitasse a suspensão das hostilidades. Mas Kyiv respondeu que só haveria uma trégua quando os russos se retirassem, enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que era apenas uma tentativa de Moscou de obter “um pouco de oxigênio” para enfrentar as dificuldades enfrentadas por suas forças no terreno. A decisão do presidente russo veio depois que, em uma conversa telefônica matinal com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ele basicamente rejeitou o pedido deste último de um “cessar-fogo unilateral” – mas por um período maior do que um Natal de curto prazo – para incentivar a pesquisa. Por uma solução negociada para o conflito, para o qual Ancara novamente se propõe como mediadora. Pela enésima vez, Putin disse que seu país está aberto a um “diálogo sério”, mas com a condição de que “Kyiv atenda aos pedidos conhecidos e leve em consideração as novas realidades regionais”. Em suma, se a Ucrânia abandonar a insistência em recuperar o controle sobre todas as suas regiões: não apenas a Crimeia, mas também as quatro regiões que Moscou anexou no outono passado após referendos condenados pela comunidade internacional e que, entre outras coisas, são apenas parcialmente controladas pelas forças russas. O chefe do Kremlin acrescentou uma polêmica contra os países ocidentais, acusando-os de desempenhar um “papel destrutivo” na Ucrânia ao continuar a armar o país e fornecer informações úteis para suas forças identificarem alvos. Algumas horas se passam e Putin anuncia que ordenou ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que implemente a trégua de Natal, do meio-dia de 6 de janeiro até a meia-noite do sétimo dia, aceitando um pedido nesse sentido do Patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa. Igreja, para este efeito. Ao mesmo tempo, o líder russo fez um apelo a Kyiv para aceitar uma cessação temporária das hostilidades, para permitir que todos os cristãos ortodoxos participem de cerimônias religiosas. Pura “hipocrisia”, responde o assessor do presidente ucraniano Mykhailo Podolak, que há algumas horas também atacou duramente Kirill, julgando seu pedido uma “armadilha cínica” e acusando a igreja que dirige de agir “apenas como propaganda de guerra”. . O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, repetiu o que disse: “Não podemos levar isso a sério.” Se a Rússia quer um armistício, insiste Podolak, só tem uma opção: “Retirar-se dos territórios ocupados”. Pelo contrário, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, diz que Moscou se prepara para uma nova escalada em fevereiro, quando chega o primeiro aniversário do conflito. Se este for o cenário real, a nova iniciativa de paz de Erdogan certamente começará a subir. Falando sobre a conversa que teve com o líder turco, entre outras coisas, Zelensky se concentrou não tanto em uma solução geral, mas em questões específicas, como a usina nuclear de Zaporizhia, a troca de prisioneiros e o desenvolvimento de um acordo de exportação de grãos. Para o presidente ucraniano, a boa notícia hoje é uma nova assistência militar concreta dos aliados da OTAN. Joe Biden e Olaf Schultz concordaram, durante um telefonema, em enviar soldados americanos e alemães a Kyiv. Berlim também se junta aos Estados Unidos no fornecimento de sistemas de mísseis Patriot eficazes. Enquanto isso, enquanto os rumores da possível visita de Putin a Donetsk, Donbass, para o Natal assombram os canais do Telegram da Rússia, civis continuam morrendo sob o bombardeio. Fontes ucranianas relataram que um casal e seu filho de 12 anos foram mortos em um bombardeio russo em Bereslav, região de Kherson. Na capital, foi registrada a morte de um jovem de 20 anos, enquanto na comunidade de Stepnohorsk, na região de Zaporizhia, foram registradas duas pessoas mortas e três feridas.