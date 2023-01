México mobiliza tanques, 29 mortos em confrontos pelo filho de El Chapo – o mundo

Há uma guerra de gangues no estado de Sinaloa, no México, após a prisão do filho de El Chapo, Ovidio Guzmán López, com confrontos em que pelo menos 29 pessoas são mortas, Queime carros e invada o Aeroporto Internacional de Culiacán. Com o governo lotando veículos blindados nas ruas e pistoleiros do cartel de drogas invadindo. Muitos meios de comunicação internacionais relataram isso.

Dez soldados e 19 suspeitos de crimes foram mortos na operação para prender Ovid Guzman, O governo disse que o filho do narcotraficante preso Joaquin “El Chapo” Guzman. “Infelizmente, 10 militares morreram no cumprimento do dever”, disse o ministro da Defesa, Luis Crescencio Sandoval, a repórteres, acrescentando que 19 “criminosos” também foram mortos na operação de quinta-feira.

A prisão do filho de “El Chapo”, HV no México







Um juiz federal mexicano concedeu hoje a Ovidio Guzmán López, filho de Joaquín “El Chapo” Guzmán, detido ontem em Culiacán, Suspensão do processo de entrega nos Estados UnidosEle deve ser julgado por formação de quadrilha e tráfico de drogas. E o jornal “El Universal” informou que o juiz “emitiu um decreto suspendendo oficialmente os procedimentos de remoção, expulsão e extradição do acusado” para que não fossem implementados e o interessado permanecesse no local disponível para isso. quadra”.

Especifica expressamente que isso é “apenas para proteger sua liberdade pessoal e não para ser extraditado para o governo dos Estados Unidos ou para o governo de qualquer outro país”. O juiz também concedeu a suspensão de seu processo de impeachment e ordenou que “com base nas disposições legais e institucionais existentes, o líder do Cartel de Sinaloa receba permissão para entrar em contato com seus familiares ou se reunir com os defensores designados”. No entanto, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, indicou nesta manhã que se supõe que os Estados Unidos precisarão de um período de três a seis meses para fornecer os documentos relacionados ao processo de extradição.

Segundo especialistas locais, se o procedimento “rápido” não for aplicado para a extradição do traficante de drogas também conhecido como El Raton, o procedimento normal pode levar entre um e dois anos.