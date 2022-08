Trump e os agentes do FBI que revistaram a vila em Mar-a-Lago ameaçaram matar

A partir de Viviana Mazza

A imprensa de direita publica os nomes. O juiz que assinou o mandado também foi alvo

Uma dessas ameaças é para o FBI Realmente ficou violento na última quinta-feiraUma tentativa de invasão em um escritório da agência em Ohio terminou com o agressor morto armado com um rifle de assalto. Ricky Schaeffer, 42, era um apoiador de Trump com ligações ao grupo Proud Boys que participou do ataque de 6 de janeiro ao Congresso.. Ele expressou sua raiva pela Verdade. Depois de procurar Mar-a-Lago ele queria vingança. “Violência não é (sempre) terrorismo”, escreveu Schaefer, pedindo a morte de agentes do FBI. “O mal já venceu, devemos travar uma guerra civil para recuperar o país.” O juiz Bruce Reinhart, que assinou o mandado, também está com a família. Uma mensagem diz: “Eu vejo a corda em volta do seu pescoço”.