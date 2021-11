Imigrantes, ‘Ni, não se pode passar’, é assim que a Polônia fecha suas portas- Corriere.it

a partir de Andrea Nicastro

Na fronteira entre imigrantes empurrados pela Bielorrússia, que não quer o nacionalismo de Varsóvia

do nosso repórter

Hagnoka (Bolonha) Policiais poloneses com cintos militares amarelos e metralhadoras penduradas nas costas obstruem o tráfego. “Ni. Você não pode passar.” Talvez mais? “Ne”. Nem mesmo para um passeio na floresta? “Ne”. Mesmo sem saber uma única palavra da língua polonesa, é fácil entender que a frase “nada, nada, não responda” sempre significa não. Há uma emergência, a fronteira não pode ser visitada. Aqueles que não moram fora do posto de controle devem retornar. Agentes verificam documentos, mas também baús de carro. Naqueles que chegam da Zona Proibida para descobrir alguns imigrantes, nos que são encaminhados à fronteira para fazer o papel de Sherlock Holmes. Por que 6 garrafas de água? Policiais consultam rapidamente. Ele não queria levá-los para alguém?

Fronteira 4 kmMas já é necessário evitar um perigoso acordo com o inimigo. Não adianta tentar explicar que existem 2.000 civis indefesos lá fora, Com frio, fome, não um exército invasor, e que esta é uma fronteira, não uma trincheira. ni. Nessas partes, a lealdade ao uniforme convenceu lanças a cavalo a atacar os cavaleiros nazistas, sem falar na relutância de seus descendentes em atacar a liberdade de imprensa.

O resultado é que o cordão de polimento está funcionando. Alguns bravos humanitários conseguem superar isso, porém, não estão dispostos a revelar sua presença para não serem demitidos. Em todo o casoE as fotos que chegam Eles foram fotografados pelas mesmas forças de segurança dos dois países em uma colisão e alguns telefones celulares nas mãos de migrantes. O mundo vê o que quer ver. Certamente, se houver uma recusa ilegal de quem já se encontra em solo europeu e tem o direito de pedir asilo político, não nos será oferecido. Também acontece na fronteira da Grécia ou da Croácia ou no Mediterrâneo entre a Líbia e a Itália, entre o Marrocos e a Espanha. E onde não há testemunhas, agora é costume retroceder aqueles que tentam pular para a Europa. READ Seguro apenas para a ideia de Áustria não polinizada

É uma terceira noite muito fria para os turistas imigrantes que fingem estar atraídos pelo ditador bielorrusso Alexander Lukashenko. Eles vêm da Síria, Afeganistão, Sudão e, especialmente, do Curdistão iraquiano. De acordo com a ONG Ocalenie Fundacja, antes mesmo desta crise, o cadáver da pessoa em colapso desapareceu de fome e frio.. De acordo com seus relatórios, a Polônia e a Bielo-Rússia estão devolvendo pacotes de migrantes há dias. Na frente do arame farpado polonês, atrás do arame bielorrusso. Aqueles que encontram uma abertura para continuar a oeste são interceptados pelos guardas de fronteira e enviados de volta. Não deveria ser feito, mas deveria ser feito. Isso aconteceu 18 vezes com Ahmed e seus companheiros de viagem. Ahmad é um fugitivo do Afeganistão agora na Alemanha à espera de asilo e ele pôde dizer isso, mas os outros não.

Está ensolarado. Não tem nada a ver com a emoção da noite que os migrantes enfrentam, então você pode deixar o carro e caminhar. oA primeira aldeia é chamada Hajnowka. Está imerso em coníferas de trinta metros de altura, hortas e montes de madeira, mas neste cenário idílico, a política está muito mais perto do que parece. Aqui, como em todo o lado, coexistem a hospitalidade e as paredes da Europa.

Amanhã (hoje para o leitor) é o Dia da Independência da Polónia, bandeiras vermelhas e brancas em todas as janelas. A embriaguez nacional provocada pelo partido majoritário Pis (Paz e Justiça) já se arrasta há meses. Para Varsóvia, a lei polonesa deve prevalecer sobre a europeia, O aborto deve ser banido, a fluidez de gênero desaparece e províncias inteiras se declaram “livres de homossexuais”. Bruxelas respondeu duramente ao desafio nacional e, em resposta, Kaczynski ameaçou a Polexit de deixar a União Europeia. O inimigo bielorrusso sob a sombra da Rússia Os imigrantes sabiam perfeitamente como pressionar os eleitores no Pace. READ O mistério do reator nuclear da Coreia do Norte / Kim, uma mensagem "chinesa" para Biden

Em Hagnoka, todas as mulheres usam lenço na cabeça, mas isso não as aproxima dos muçulmanos, pelo contrário, Halina Antonuks tem muito medo delas. “O que eles querem de nós? Nós os recebemos e depois nos explodimos em um quintal? Deixe-os ficar em suas casas. Línguas diferentes, religiões diferentes, costumes diferentes. Já com esses poucos na fronteira existe todo esse caos, se abrirmos as portas, estamos na Terceira Guerra Mundial. ”

Juana mora perto, mas prefere falar sozinha na frente de sua casa de telhado vermelho. “Nós os vemos, claro que sim, andando em fila na orla da floresta, e aqueles como Halina ligam para o 112 para resgatá-los. Outros não, ao contrário, oferecem algo para comer, talvez esteja quente. Quando há crianças, o que você faz? Você se vira? “ À noite, basta seguir as luzes verdes nas janelas com vista para a floresta. É um sinal de boas-vindas, os imigrantes sabem disso».