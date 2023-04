Porque ele mandou Harry para o Afeganistão

o geral Senhor Mike Jacksonum ex-chefe do Exército britânico, revelou detalhes de sua audiência com rainha Elizabeth sobre a A guerra no Afeganistão para 2011 e, mais especificamente, para compartilhar William E atormentar na luta contra o Talibã.





Divulgação Sir Mike Jackson violou o protocolo

O general Sir Mike Jackson, ex-comandante do exército britânico, revelou os detalhes da audiência privada em um documentário, The True Crown, que será exibido em breve na ITVX.

Sir Mike Jackson decidiu violar o protocolo e explicou: “O que acontece nessas sessões e quem diz o quê a quem, fica entre as duas pessoas envolvidas. Eu vou quebrar a regra Não divulgar o que está acontecendo nesta ocasião.”

A rainha Elizabeth teria falado com o general Sir Mike Jackson, ex-chefe do exército britânico, sobre o envolvimento de seus sobrinhos William e Harry na guerra no Afeganistão.





O que Sir Mike Jackson revelou sobre a Rainha Elizabeth, William e Harry

Conforme revelado pelo General Sir Mike Jackson e o que foi relatado pelo Daily Mail, durante a audiência privada, a Rainha Elizabeth foi muito clara sobre o envolvimento de William e Harry na guerra no Afeganistão: “Meus dois sobrinhos pegaram o xelim, depois Eles têm que fazer o dever de casa“.

Naquela época, entretanto, foi decidido que para William, como herdeiro aparente, a propriedade seria risco Vê-lo participar da luta contra o Talibã foi muito grande. Mas para seu irmão mais novo, Harry, o risco foi considerado aceitável.

Talvez possa lhe interessar Príncipe Harry admite ter usado cocaína e uniforme nazista: ‘Conselhos de William e Kate’

O relato de Harry sobre a guerra no Afeganistão

Em sua autobiografia, Spare – The Minor, Harry contou sobre os 25 talibãs mortos em combate quando servia como piloto Apache no Afeganistão e explicou que não os considerava “pessoas”, mas “peões” que estavam sendo eliminados.





As palavras do duque de Sussex foram criticadas. Segundo o coronel aposentado Richard Kemp, ex-comandante das forças britânicas no Afeganistão, por exemplo, é particularmente perigoso afirmar que os soldados de Sua Majestade consideram seus inimigos “menos que humanos”, pois estão, portanto, sujeitos a possíveis ataques durante as missões. fora do país.