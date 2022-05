Guerra na Ucrânia, forças de Minsk na fronteira. Plano de resgate Azov

De leste a oeste. Das siderúrgicas sitiadas Mariupolonde está Ucranianos Desenvolva um plano para libertar os lutadores deleAzovHotéis bombardeados pelos russos com mísseis hipersônicos Odessa. Mesmo um buraco negro cheio de incertezas de Transnístria E a ameaça do norte Lukashenko Quem mobilizou tropas bielorrussas na fronteira. A guerra na Ucrânia está se desenvolvendo com surtos de várias doenças. Todos eles definem um quadro único, resumido pela inteligência dos EUA: nenhum dos contendores pode dizer no momento que está à beira da vitória, há uma longa e exaustiva luta que esconde muitas armadilhas.

Putin entre a lei marcial e a Transnístria, inteligência dos EUA: “A longa guerra do czar”

Um acima de tudo: Vladimir Putin está atolado no atoleiro, mas ele não pode se dar ao luxo de perder esta guerra, e seu futuro está em jogo. Diante desse cenário, pode aumentar o nível de conflito, que inclui também a Transnístria.

nuclear

Um novo alarme é o que aconteceu ontem à noite em Odessa, cidade histórica e porto de importância fundamental no Mar Negro, não muito longe da fronteira ocidental com a Roménia (e, portanto, com a União Europeia) e com a Moldávia. (Daí com a Moldávia). com a Transnístria, onde há um posto avançado de soldados russos). Três mísseis hipersônicos avançados, Kinzhals, foram lançados de um avião em um hotel. Mais sete mísseis destruíram um shopping center. De acordo com a CNN, o ataque, que ocorreu por volta das 22h30 de domingo, felizmente aconteceu quando o toque de recolher já estava em vigor e não havia pessoas na rua, e submarinos e navios também estavam envolvidos. No total, cinco edifícios foram destruídos, falava-se em cinco feridos e um morto. O ataque a Odessa está cada vez mais violento por várias razões: o plano inicial, que previa chegar à cidade por terra do leste, foi bloqueado pela resistência ucraniana em Mykolaiv. A frota russa sofreu grandes perdas (começando com o naufrágio do navio principal Moskva) e um contra-ataque está sendo realizado para cancelar a humilhação; Destruir o porto de Odessa significa isolar a Ucrânia, cortar suprimentos e destruir a economia.

Finalmente, sinais de tensão vindos da vizinha Transnístria (a autodeclarada república no extremo da Moldávia), onde está localizado um importante depósito de armas, levantam preocupações de que Putin esteja mirando um grande objetivo: ocupar toda a região sul. Para subir novamente.Na faixa oriental da Moldávia, remova todas as paisagens marítimas da Ucrânia. A inteligência americana confirma isso: há indicações de que Putin quer estender a ponte terrestre até a Transnístria e, assim, controlar toda a costa do Mar Negro. Diante de uma ameaça daquela região, do noroeste, a região de Odessa está treinando outros 2.000 voluntários dispostos a reforçar a defesa da região.

cerco

Enquanto isso, para o exército de Putin, a operação Mariupol ainda aguardava conclusão (sempre no sul, mas na parte leste): a cidade foi capturada, mas os milhares de soldados presos nas siderúrgicas ainda não se renderam. Isso representa um problema para os russos, tanto em termos de imagem quanto de operação, pois exige o uso de forças militares que podem ser úteis em outros lugares. De acordo com relatórios vazados pelo regimento Azov, ainda há uma centena de civis no interior. Não só isso: entre os milhares que não se rendem, há muitos feridos, e ontem Azov publicou fotos desses soldados. Imagens brutas: Pessoas cujos membros ou ferimentos foram tratados de forma anormal devido à falta de medicação. Kiev está se movendo em duas direções para libertar mil soldados, porque Zelensky, de qualquer forma, também corre o risco de prejudicar sua imagem se passar a mensagem de que ele abandona as imagens de Azov, ou seja, os homens que se recusaram a se render. Segundo Maxim Zorin, ex-comandante do regimento, em entrevista ao Kanal 24, “o exército de Kiev está trabalhando em um plano militar para resgatar os combatentes da siderúrgica”, “eles não têm muito tempo ainda, então eles também estão seguindo a linha diplomática para tirá-los”.

Sigilo, é claro, sobre que tipo de intervenção é possível, mas pensa-se que a única maneira de intervir é um ataque desajeitado por mar, mesmo que o mar de Azov esteja inteiramente sob o controle dos russos. O governo ucraniano também quer tentar um caminho diferente, um acordo com Moscou: vender as siderúrgicas, mas com a obrigação de deixar os soldados Azov irem, em um terceiro país que garanta sua segurança. Ontem à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez esta análise: “Seus defensores ainda estão em Mariupol. Eles continuaram a resistência no território da fábrica de Azovstal. Estamos usando todas as ferramentas diplomáticas possíveis para organizar suas operações de socorro. Mas a Rússia não aceitou nenhuma das opções propostas. Pedimos aos nossos parceiros as armas necessárias para abrir a situação e salvar a todos. No momento, não temos armas e forças para intervir”. “Sofremos grandes perdas”, disse o tenente Azov, Ilya Samuelenko, em entrevista à Sky News. A situação é de partir o coração. Para nós, cada dia pode ser o último”.

