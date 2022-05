O piloto se sente mal, o passageiro inexperiente pousa o avião: o vídeo incrível

Um passageiro sem experiência de vôo conseguiu pousar com sucesso um pequeno avião depois que o piloto adoeceu. O resultado invejado foi obtido na Flórida, no Aeroporto Internacional de Palm Beach, também graças à ajuda de controladores de tráfego aéreo se comunicando com o novato do céu por rádio.

“Fiz uma parada aqui”, a mensagem de ajuda enviada a um passageiro do Cessna Caravan quando ele estava a cerca de 110 quilômetros ao norte de seu destino final. “Meu piloto não é confiável. Não tenho ideia de como pilotar um avião. Quando o homem foi questionado sobre sua posição, ele respondeu: “Não tenho ideia, posso ver a costa da Flórida à minha frente.” Mas não faço ideia. Seguindo as instruções dos controladores de voo, o piloto inexperiente conseguiu levar o avião ao solo – incrivelmente.

Este é um novo vídeo (cortesia de Jeff Chandler) de um passageiro pousando em um avião hoje na PBIA. Seu piloto havia perdido a consciência e o passageiro, que não tinha experiência de voo, teve que pousar o avião. A cobertura da equipe deste incrível touchdown está no ar @WPBF25News em 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs – Ari Hight (@wpbf_ari) 11 de maio de 2022

O avião de 38 pés de comprimento tem uma velocidade de 215 milhas por hora, capacidade para 14 pessoas e uma envergadura de 52 pés, de acordo com a Cessna.

Última atualização: quarta-feira, 11 de maio de 2022 às 11:02



© Reprodução reservada