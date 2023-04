Um velho não mais em si mesmo, perdoador ou mesmo um pedófilo. afiliado o dalai lama Tem sido dito há anos em todas as cores. Por outro lado, que é conhecido por sua personalidade alegre, jutsu tenzin Ele não deixou várias vezes de cometer alguns deles descuido: Em 2019, o homem, que completa 88 anos este ano, criou um vespeiro para declarar que se reencarnasse mulher “Deveria ser mais AtraenteNo ano anterior, ele comentou sobre o problema da emigração deÁfrica, declarou que era melhor “salvar a Europa para os europeus”. O último cupom data do final de fevereiro, quando durante uma celebrarO líder budista beijou um menino na boca e pediu-lhe que “chupando a línguaO vídeo que mostra a cena, publicado na Internet há poucos dias, foi descrito por muitos como “indecente”, “escandaloso” e “nojento”.Alguém foi mais longe. República Ele deu uma entrevista Tenzin Belgor, um monge que há anos denuncia o abuso sexual dentro da comunidade budista. Mas este é realmente o caso? desculpas a garoto E para ele famíliaassim como muitos amigos ao redor do mundo, a equipe Líder religioso Justifique o que aconteceu dizendo como jutsu tenzin Ele gosta de tirar sarro dele as pessoas que se encontram no caminho inocente E alegreNo entanto, o visual incrível de criança Algumas dúvidas o despertam.

Se a questão for se o vídeo prova que o dalai lama Ele é um pedófilo, então acho que a resposta pode ser sim para alguns”, diz ele Robert BarnettFundador Programa de Estudos Tibetanos Modernos na Universidade de Columbia Nova Iorque. ouvi de fattoquotidiano.it Administrador chama ‘um’ especulação total“Na falta de outras provas. O risco – segundo o professor – é criar” uma Aversão climática à mídia hiperbólica“. segundo Barnett Não é fácil explicar um gesto jutsu tenzin Como os tibetanos têm costumes diferentes em diferentes regiões, isso varia de família para família. No entanto, conforme destacado na rede por alguns tibetanos E os mundosem algumas regiões região autoconfiante chinês Beijar bebês na boca é considerado uma expressão normal de afeto pelos mais velhos, como diz a frase tibetana: “chupar minha língua“. Barnett Ele admite que é difícil encontrar uma explicação definitiva, justamente pela percepção diferente dela Cada unidade familiar tem esse comportamento. Mas a reação da comunidade tibetana na web foi geralmente positiva para entender; Um sinal de como o gesto – com algumas exceções – não deve parecer tão estranho aos imersos nesse contexto cultural específico.

confiável mundo tibetano Você também acha necessário analisar a dimensão histórica do problema. Porque se por um lado A indignação da opinião pública ocidental Em alguns casos é honesto, em outros é produto de uma longa história de “queixas”. extremistas E imaginativocontra o o dalai lama. Uma história envolvendo os primeiros missionários católicos em china imperial. Nem todos: Jesuíta Ippolito Desideri quem viveu nela Lhasa No início do século XVIII, ele era fluente em uma língua tibetanoEle respeitava a religião budista e suas instituições. Mas o missionários protestantes fundamentalistas Eles são conhecidos por terem tentado campanhas agressivas de proselitismo na década de 1990. Em suas publicações acusatórias, eles especificaram budismo forma de escravidão espiritual E satânico.” Como você se lembra Barnett em “Resgatando o Tibete das garras de Satanás: a atividade missionária no Tibete atualantes da invasão Tibete Em 1903, a mídia e os imperialistas britânicos se tornaram virais discurso de ódio contra a figura o dalai lama. A prática de fazer falsas denúncias ad hominem contra a cabeça lamaísmo tibetano Então coma autoridades chinesas Em 1959 uma vez conquistado distrito militar de Manu. Ou mais precisamente em 1962 quando, três anos depois direções erradaso governo chinês admitiu que a fuga jutsu tenzin em Índia Foi voluntário, não um raptar. Assim como outras formas de preconceito enraizadoàs vezes é difícil distinguir um arquivo Medos sincero (mas talvez não esteja ciente) de alguns estrangeiros das acusações bem fundamentadas e conspiratórias contra o budismo tibetano ou o Dalai Lama”, explica ele Barnett.

não conta fator políticoDesde 2012: – por opção – jutsu tenzin Desempenha um papel exclusivamente religioso. Mas sua personalidade ainda está ligada a um movimento resistência Contra a assimilação étnica realizada pelo governo chinês em Tibete. E assim se insere nessa narrativa polarizadora que há anos testemunha China Diz-se perfeitamente negativo ou paroxística positiva. Para não prejudicar os negócios com a segunda maior economia do mundo, cada vez menos países acolhem abertamente a o dalai lamaqual Pequim Ele ainda se considera um separatista.