Londres, o princípio férreo que impede a oração islâmica. Ameaças de morte e denúncias – Corriere.it

Do nosso correspondente

LONDRES – Eles a conhecem como “a chefe mais durona da Inglaterra”: Catherine Birbalsingh é uma figura conhecida e controversaEle conhece bem a controvérsia – da qual não se envergonha – mas desta vez causou um rebuliço cujas repercussões podem ser de longo alcance.

Ela administra a comunidade de Michaela com mão de ferroUma escola em um dos…e subúrbios privados de Londres, Como a grande maioria dos alunos pertence a minorias étnicas, muitos não falam inglês como primeira língua e um em cada quatro alunos vem de famílias que vivem abaixo do limiar da pobreza. Katherine impôs um regime rigoroso que faz com que a sua escola pareça mais um campo militar do que um instituto educacional: os telemóveis são proibidos, os alunos são obrigados a andar em silêncio pelos corredores e são punidos com confinamento solitário pela menor infracção.

No entanto, os resultados foram surpreendentes: os alunos de Michaela superaram academicamente muitas escolas privadas de prestígio. 82% deles podem se matricular nas universidades do Russell Group, o clube de elite das universidades britânicas. Birbalsingh tornou-se um ídolo da direita e um bicho-papão da esquerda, mas as famílias fazem fila para matricular os filhos na escola dela., mesmo que a seleção – com base nos méritos individuais – seja muito rigorosa. É também por esta razão que o governo nomeou a “Diretora de Ferro” responsável pela Task Force de Mobilidade Social (cargo do qual se demitiu posteriormente).

No entanto, um dos estudantes levou Birbalsingh ao Supremo Tribunal sob a acusação de discriminação religiosa.. Aconteceu que no ano passado uma estudante muçulmana — metade dos alunos matriculados de Michaela são muçulmanos — começou a rezar durante o recreio, usando o seu casaco como tapete: dezenas de outros estudantes rapidamente aderiram e, por fim, o diretor decidiu proibir todas as formas de oração. observando que outros alunos se sentiam desconfortáveis ​​e estressados. Nesse ponto, as tensões explodiram: Birbalsingh tinha feito isso Eles relataram ameaças de morte, intimidação, ameaças de bomba e pedras nas janelas.. Até que o estudante responsável pelo caso denunciou a escola sob a acusação de violar a liberdade religiosa e de discriminar os muçulmanos.