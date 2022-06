A data da morte remonta a um ano e meio

Uma história muito triste vem deIrlanda E quem tem fundadores como campeões os idososque foram nomeados Nicholas e Hillary Smith.

Um casal de idosos foi encontrado morto na Irlanda, os corpos estavam em avançado estado de decomposição

Os dois foram encontrados mortos em dois clones: Os cadáveres estavam em um estado avançado de dividir. o casos de morte Na verdade, remonta a um ano e meio e, portanto, aos primeiros meses da pandemia de Covid-19.

Hillary Smith e Nicolau Smith, 81 e 71, morava em uma casa de campo em Clonnine, na Irlanda. Apesar de os carros estacionado em mim De volta Da casa, os vizinhos disseram acreditar que os dois xeques haviam se mudado – talvez um sinal de que as relações dos Smith com o bairro não eram frequentes.

Vizinhos na mídia descreveram os Smiths como aprendiz mas muito reservado.

Hillary e Nicholas Smith que morreram há 18 meses em casa: investigamos as causas das mortes, o que sabemos

Ele atinge Motivos subordinar a morte Para o casal de idosos: não há muitas hipóteses, masdissecação de cadáverque já está configurado, pode fornecer alguns detalhes importantes.

Uma possibilidade é que o marido e a esposa tenham ambos um colar o Vírus coronae que a lesão foi mortal para ambos.

Ele morreu em uma cabana em Cloneen, o vizinho que soou o alarme notou carros na parte de trás da casa

Embora se acredite amplamente que os dois foram Ele se mudouuma crença alimentada pelo fato de o casal ter informado os vizinhos de sua intenção de deixar Cloneen, então um vizinho decidiu que Avisar lá polícia para realizar a inspeção.

Os motivos do estado de alarme, que aumentam gradativamente com o passar dos meses, segundo quem informou a polícia, dependem do caso sair de de casa, combinado com o fato de que os carros Eles estavam perto da casa, nos fundos.

Então a polícia, que correu para o local do acidente, realizou uma busca: daí a descoberta chocante. Os corpos dos dois xeques estão em avançado estado de decomposição. houve área A partir de ler. Por outro lado, a esposa estava presente Gastos.