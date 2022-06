A luz verde para a candidatura ucraniana de vinte e sete. O Conselho da Europa também aprovou a Moldávia. Confronto nos Balcãs

“Você faz parte de nossa família europeia e a decisão dos líderes de hoje confirma isso.” Presidente da Comissão Ursula von der Leyen E assim se transforma UcrâniaE a Moldávia E a Geórgia Depois de minutos de fumaça branca no topo vinte e sete que decidiu dar seguimento às recomendações do Poder Executivo e conceder uma Kyiv Chisinau colocou os países candidatos a aderirUnião.

Ucrânia, a luz verde para correr

Uma fórmula mais morna para Tbilisi, onde os chefes de Estado e de governo reafirmam a “perspectiva europeia”, mas só receberão luz verde depois de cumpridas as condições estabelecidas por Bruxelas. “É um momento histórico. O futuro da Ucrânia está dentro da União Europeia”, disse o líder de Kyiv no Twitter. Volodymyr Zelenskyque falaram no topo como os seus homólogos da Moldávia e da Geórgia.

Saúdo sinceramente a decisão dos dirigentes da UE sobre #EUCO Para conceder 🇺🇦 estatuto de candidato. É um momento único e histórico nas relações 🇺🇦-🇪🇺. agradecido por Incorporar tweetE a Incorporar tweet E líderes da UE para apoio. O futuro da Ucrânia na União Europeia. #AbraceUcrânia https://t.co/o6dJVmTQrn – Володимир Зеленський (ZelenskyyUa) 23 de junho de 2022

metro

No entanto, o primeiro passo para iniciar o processo de adesão Ucrânia-Moldávia (um processo que levaria anos) falhou à tarde e a discussão continuou por mais tempo do que o esperado. A Eslovénia e a Áustria, em particular, apoiaram o tratamento desfavorável do dossier do alargamento que, em vez disso, foi recebido dos países dos Balcãs. No final, chegou-se a um compromisso sobre a Bósnia-Herzegovina, que na versão aprovada do Documento Final da Cúpula recebeu uma emenda ao parágrafo ad hoc, com o Comitê, que até então estava um tanto cético, solicitando um relatório sem demora sobre o progressos realizados por Sarajevo em À luz da possibilidade de conceder o estatuto de país candidato, um reconhecimento que esperava há seis anos. Tal como a Bósnia, Albânia, Macedónia do Norte, Sérvia, Montenegro e Kosovo, também há anos que batem à porta da União Europeia, mas ontem de manhã – na cimeira regular que reúne os seis países da região e os 27 países da União Europeia – eles viram suas perspectivas de entrada, Embora a corrida bastante registrada para expandir para o leste. O chanceler alemão Olaf Scholz disse: “Obviamente, aqui também teremos que discutir a necessidade de a Europa realmente ser capaz de lidar com o alargamento – agora trata-se também de alcançar esse objetivo, certamente com um número maior de decisões”.

Bumerangue

Um retrocesso para o sindicato. Tanto que a coletiva de imprensa inicialmente agendada no final da cúpula foi rapidamente cancelada, deixando o cenário da amarga frustração de Belgrado, Tirana e Skopje, com o primeiro-ministro albanês Edi Rama falando com a perna esticada: “É uma pena que a Bulgária, um país da OTAN, mantém dois outros países da OTAN como reféns, nomeadamente a Macedónia do Norte e a Albânia, no meio de uma guerra no nosso próprio quintal e que os outros 26 estados membros da UE permanecem resolutos e indefesos.” Referindo-se à disputa histórica sobre identidade que coloca os búlgaros e macedônios uns contra os outros, o primeiro está até agora no caminho de iniciar negociações com Skopje. A tentativa de posse, que no entanto ressentiu os macedônios, foi registrada nos últimos dias, pois a presidência francesa do conselho acabou encontrando um compromisso que agora está sendo considerado no parlamento búlgaro. Em Sofia, isso levou a uma crise do governo.

armas

No entanto, os comandantes optaram por uma linguagem mais matizada na separação de armas: as conclusões confirmam o compromisso político de “continuar a trabalhar rapidamente no apoio militar” em Kyiv, mas o caminho técnico e financeiro para lá chegar ainda está a ser definido. Do texto, após uma pressão decisiva, entre outras coisas, da Alemanha, ou seja, uma referência ao Instrumento Europeu de Paz (Epf, na sigla em inglês), as dotações orçamentais suplementares da União utilizaram até agora, em apenas três meses, quatro cheques de 500 milhões de euros para apoiar a compra de Materiais de Artilharia de Kyiv. No entanto, o Fundo de Segurança Social tem uma doação de “apenas” 5,7 mil milhões de euros até 2027, tanto que os governos começaram a pensar em formas financeiras alternativas para continuar a prestar assistência militar à Ucrânia.