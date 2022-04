Jerusalém, confrontos no Monte do Templo

Ainda não está claro o que causou a eclosão da violência. A organização islâmica que administra o local disse que a polícia israelense entrou na área logo após as orações do amanhecer, quando milhares de fiéis estavam na mesquita. Israel disse que seus agentes entraram para remover rochas e pedras coletadas em antecipação aos confrontos.

As tensões aumentaram nas últimas semanas depois que uma série de ataques mortais de palestinos mataram 14 pessoas em Israel. As autoridades em Jerusalém realizaram uma onda de prisões e operações militares na Cisjordânia ocupada, o que levou à eclosão de confrontos nos quais vários palestinos foram mortos. Dezenas de milhares de palestinos costumam se reunir em Al-Aqsa para as orações de sexta-feira, que ficam muito lotadas, especialmente durante o período em que os muçulmanos celebram o mês sagrado do Ramadã.

