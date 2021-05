A sombra entre a América e o Vaticano: o “caso Biden” explode

Joe Biden, Católica, nunca mostrou sinais de nervosismo nesta história corporativa. Mas nos Estados Unidos isso está sendo discutido. Muitos, especialmente os conservadores que trabalham na diocese americana, acreditam que a eucaristia não pode ser concedida àqueles que se dizem a favor do aborto e da eutanásia. O assunto está relacionado com a escola. Desde que Donald Trump deu as boas-vindas à Casa Branca, os bispos americanos começaram a monitorar Biden e suas políticas. O fato de ele ter desmontado os arranjos pró-vida de seu predecessor passo a passo pode não ter ajudado. No entanto, nasceu uma Comissão Episcopal, chamada de “Comissão Biden”, que também sugeria que o propósito de um estudo aprofundado das orientações políticas do presidente católico democrata fosse universal, mas não no sentido de que tudo estava bem. Então algo aconteceu. Ou, em qualquer caso, o comitê deve ter expressado sua disposição de bloquear a empresa para um sucessor de Donald.

No final das primeiras obras, um vazamento de reflexão contínua. Mas os tons não eram completamente restauradores. A posição não é explicada O complexo da doutrina da fé Que, depois de gritar contra as bênçãos concedidas pelos bispos alemães aos casais do mesmo sexo, decidiu que era apropriado intervir no debate presidencial e doutrinário americano. Nos Estados Unidos, a linha rígida do episcopado americano prevaleceu (ou pelo menos apareceu com alguma crítica). E o antigo Santo Ofício extinguiu imediatamente o incêndio, Cardeal Ladaria, Conforme relatado pela Revista Jesuíta Revista américaObviamente, os bispos estavam alertando sobre seus deveres.

Para o cardeal, os bispos “Comunicar e dialogar com políticos católicos dentro de suas jurisdições que adotam uma postura a favor do direito de escolha em relação à legislação relativa ao aborto, eutanásia ou outros males morais, como um meio de compreender a natureza de suas posições e sua compreensão do católico ensinamentos. ” Como lemos no blog de Sabino Paciolla, Quem levantou o assunto Com todos os detalhes do caso. O cardeal escolhido por Bergoglio para liderar sua congregação Joseph RatzingerDeixando alguma margem para as decisões dos bispos estaduais, ele também acrescentou que “Seria enganoso que tal declaração desse a impressão de que o aborto e a eutanásia por si só são as únicas questões sérias nos ensinamentos morais e sociais católicos que exigem o mais alto nível de responsabilidade por parte dos católicos.” Isso significa que as estrelas e os bispos não têm o poder de “negar” Joe Biden.

Se Ladaria, abençoada por casais homossexuais dos bispos alemães, apareceu a favor dos conservadores, então hoje uma voz vinda do Vaticano espera Bioética Pareça menos firme. Equilíbrio é talvez a palavra-chave para explicar as posições recentes tomadas por uma das principais assembleias da Santa Sé (não que outras não o sejam). Por enquanto, não houve uma reação real dos bispos conservadores, mas é possível que um deles tenha levantado o nariz. Biden, no que diz respeito à direita da Igreja, é o proponente daquele “colonialismo ideológico” contra o qual o próprio Papa Francisco está argumentando. Em suma, no entanto, a mensagem de Adaria evitará possíveis incidentes diplomáticos ou constrangimento ritual: Pense no Presidente dos Estados Unidos da América que não recebe o sacramento durante a missa para ter uma visão completa da discussão. Vamos acenar em qualquer caso.

O fato de a abertura à eutanásia e ao aborto não serem condições suficientes para não chegar à empresa vai gerar críticas da base conservadora. Não seria surpreendente ver comentários sobre o ataque dos “mil” à doutrina do Caminho de Bérgamo. O assunto é complicado e Ladaria deu a entender que a primeira tarefa é o diálogo. Os tradicionalistas podem argumentar que a “doutrina” do diálogo quer e não pode ir além da verdade da Bíblia. Aparece uma forte polarização: a era Trump está longe do fim. Ou melhor, o ex-presidente pode não morar mais na Casa Branca, mas o debate americano é fortemente motivado pelo espírito de dissidência. E talvez este seja também o motivo do cardeal Luis francisco ladaria, Quem, seja qual for a sua motivação ideológica, e não apenas um ponto de vista, tem evitado apoiar o método extremista.