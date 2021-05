Gaza, a cúpula da ONU. Guterres: “Pare de atirar imediatamente.” Mas Netanyahu diz: “O processo vai levar tempo e temos o apoio americano.”

Em uma tarde de sábado, ele demoliu 12 andares de um arranha-céu em al-JalaE a Reduza a poeira Escritórios editoriais Da mídia internacional que forneceu informações da área, como Al Jazeera e Agência de notícias. E o exército de ocupação está cuidando de sua agência de bombardeio tambémEle Ela Aos refugiados palestinos (UNRWA) na Cidade de Gaza, durante o intenso ataque lançado na noite passada. ataque Tel Aviv no seçãoQue deve ficar sem eletricidade a partir de hoje, em um conflito de uma semana que só ontem à noite causou 33 mortes, incluindo 12 mulheres e 8 menores. Então agora eu sou 188 Palestinos foram mortos, incluindo 55 crianças. Pelo menos 1.230 ficaram feridos. Uma unidade de saúde em Médicos sem fronteirasEnquanto a estrada que leva a um hospital Shifa Foi bombardeado. Nas horas da tarde, uma pesada barragem de foguetes foi lançada a partir de Gaza Sul Israel Entre as cidades-alvo, também há Ashkelon e Ashdod. Um conflito que não mostra sinais de abrandamento e, apesar da declaração da ONU de trabalho para um cessar-fogo imediato, o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu Ele esclarece que a trégua ainda está longe. “Operação a Gaza Vai demorar muito. ”E Israel Ele anunciou – tem o apoio dos Estados Unidos. Continuaremos conforme necessário para restaurar a calma. ”Então o primeiro-ministro descartou qualquer pressão:“ Isso não é verdade. eu agradeço Biden E outros comandantes que nos apoiam. ”O exército relatou que, nas últimas horas, A. Gaza 90 alvos foram atingidos Hamas Baseado em Jihad islâmica, Incluindo a casa do chefe do Politburo Hamas Na Faixa de Gaza, Yahia Sinwar.

A reunião da ONU começou – Enquanto isso, a assembleia geral para Conselho de Segurança das Nações Unidas, Que já se reuniu duas vezes em particular esta semana, mas ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre uma declaração pública (que deve ser adotada a fim de Assent) Devido à oposição Washington. O China, O presidente está no cargo, acusado Estados Unidos da América Para evitar a retomada quinze Para se livrar das tensões a GazaE o Ministro das Relações Exteriores de Pequim Wang Yi Ele disse que Estados Unido Eles bloquearam um projeto do conselho para exigir uma suspensão Hostilidade. O Secretário-Geral participará da reunião em nível ministerial Antonio GuterresO Coordenador Especial das Nações Unidas para o Processo de Paz no Oriente Médio, Tor WaleslandMinistro das Relações Exteriores da Palestina Riad al-MalikiEnquanto o embaixador nas Nações Unidas falará em nome dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield. “Qualquer ataque indiscriminado à mídia civil viola o direito internacional, deve ser assim Evite-os A qualquer preço ” Guterres, Quem é dito ser “perturbado pelo número crescente de.” Vítimas civis E “profundamente perturbado com a destruição do arranha-céu, que abrigava vários meios de comunicação internacionais.” Cidade de gaza. Para uma secretária Nações Unidas As hostilidades atuais “Muito assustadorE “este último episódio de violência perpetua ciclos de morte, destruição e desespero e empurra qualquer esperança de coexistência e paz.” Portanto, as Nações Unidas “envolvem ativamente todas as partes para um cessar-fogo imediato Brigando Eles devem parar imediatamente. Mísseis e morteiros por um lado, e bombardeios aéreos e de artilharia por outro lado devem parar – e ele frisou isso – apelo a todas as partes para prestarem atenção a este pedido.

Observações WayneslandO que determina o escalonamento entre Israel e Gaza “A coisa mais perigosa que vimos em anos. Já deu resultados trágicos, e mais intensificação terá consequências terríveis. A partir de 10 de maio – lembra ele – Hamas Outros militantes dispararam mais de 2.900 foguetes Israel Com 9 mortos e 250 feridos. As Forças de Defesa de Israel lançaram mais de 950 ataques em Gaza que mataram mais de 100 agentes e 181 palestinos, incluindo 52 crianças, e feriram 1.200 pessoas. ”Enquanto a comunidade internacional luta para falar a uma só voz, o Alto Representante da União Europeia para Política estrangeira, Josep BorrellNa terça-feira, uma reunião extraordinária de ministros foi realizada Estrangeiro União Europeia, “à luz da escalada contínua entre Israel e Palestina e o número inaceitável de vítimas civis.” “Vamos coordenar e discutir as melhores maneiras pelas quais a União Europeia pode contribuir para acabar com a violência atual”, escreveu ele. Borel Sue Twitter.

Gaza está às escuras hoje. A passagem de Rafah foi aberta – O exército israelense explicou que Faixa de Gaza Hoje, espera-se que fique sem eletricidade porque o fornecimento de combustível para a usina vai acabar, reduzindo drasticamente a quantidade de eletricidade que já foi reduzida no enclave palestino. Com o início dos combates na segunda-feira Idf (As Forças de Defesa de Israel) fecharam a travessia Kerem Shalom, Por onde passa o gasoduto principal Gaza, O que evita que o combustível flua para o seção E reduza a quantidade de eletricidade no bolso de quatro para cinco horas por dia. quinta-feiraUm alto oficial de defesa israelense disse que Gaza Vou ficar sem combustível antes Domigo. Em resposta a uma pergunta hoje, o porta-voz do exército israelense, sobre o assunto Heday Zilbermann Confirmado isso. “Eles terão dificuldade em administrar seus negócios Centro Eletricista Porque eles não combustível. Isso terá um grande impacto na quantidade de eletricidade em Gaza Zilberman. Enquanto isso, o Egito reabriu uma passagem RafahDesta forma, se tornará o único ponto de contato da Faixa de Gaza com o mundo exterior e permitirá a transferência dos palestinos feridos nos ataques israelenses. A travessia foi fechada por ocasião do feriado muçulmano Eid Geralmente, ele precisa ser reaberto amanhã.

“Os ataques mais pesados ​​dos últimos sete dias” – Aqueles de ontem à noite, de acordo com um repórter Al Jazeera Safwat al-KahloutForam “os ataques aéreos mais pesados ​​dos últimos sete dias”. O Aeronave israelense – Escreve no site do emissor – eles fazem 150 Ataques Aviões Nas primeiras horas do dia, pelo menos 60 deles ficam sozinhos no sol Gaza Cidade. Citando fontes do Hospital Shifa, ele acrescentou que entre as vítimas estava um médico palestino, sua esposa e cinco de seus filhos. O resgatar homens Eles acreditam que algumas famílias estão presas sob os escombros de suas casas destruídas, e o Ministério da Saúde de Gaza relata que muitos palestinos estão chegando aos hospitais com ferimentos. Acertar Torre andalus, Um arranha-céu de 15 andares com escritórios e apartamentos. Enquanto isso, um jovem palestino foi morto por balas do exército israelense ao norte da cidade TulkarmNa Cisjordânia, pouco depois da meia-noite, de acordo com a Agência de Notícias Palestina Wafa Que foi citado pelo Ministério da Saúde.

O pátio da mesquita é proibido para judeus – Ao mesmo tempo, um Jerusalém Entrada Monte do templo (O pátio da mesquita é proibido para os árabes) é mais uma vez proibido para os fiéis judaico Por razões de segurança, tendo em vista os confrontos contínuos. Além disso, dois rabinos ortodoxos seniores Haim Kaniewski e Gershon Edelstein – De acordo com o que foi relatado por sites ortodoxos – Eles imploraram aos “temerosos” que não acessassem A parede ocidentalEmbora o feriado judaico de Shavut comece hoje à noite, isso é para “salvar suas vidas”. Eles acrescentam que os “medrosos” fariam bem em se concentrar em estudar a Torá dentro de suas instituições. Referindo-se a estendido violência Entre judeus e árabes aconteceu nas ruas Jerusalém Nos últimos dias, estou Alá Eles exortam os fiéis a “não provocar” e a se abster de qualquer aparência. Eles escreveram: “Proteja suas vidas”. No bairro religioso Mia Shearim, uma JerusalémAvisar sinais Ortodoxia Não se aventure fora da vizinhança hoje em dia. Sites ortodoxos indicam que esses apelos indicam o perigo com que seus líderes religiosos estão governando a situação na cidade.