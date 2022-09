O mercado imparável – indiscrições, negociações e os antecedentes de 11 de setembro

Sassuolo, Dionysi: “As tentativas de Fratessi para recuperar”. Lazio, reforço à vista. Monza, Stroppa se sente confiante – Novo de Cove, o treinador do Sassuolo sofreu contra a Udinese Alessio Dionisi Concentrou-se no momento vivido por David Fratesi: “O David teve um bom desenvolvimento no ano passado, conversou um pouco com a produção, agora está tentando recuperar o tempo perdido. Ele é um meia nato, mas no ano passado foi bem jogando com dois, este ano para usá-lo por suas qualidades. Nós decidimos. Ele está crescendo, ele pode crescer, ele tem a capacidade de criar chances perigosas mais de uma vez em uma partida, hoje ele entrou na área muitas vezes, precisamos usar esses atributos ao se tornar um atacante.

Reforço do ponto de vista da Lazio. Coletado por TMW, Philip Tomasz Jurczak Um novo jogador da Biancoceleste. O defesa nascido em 2004, actualmente livre após passagem pelo Legia Varsóvia, assinou um contrato de três anos e vai juntar-se ao Primavera.

A retirada foi adiada diretamente para novembro e pode ser estendida até 2023. Gazzetta dello Sport Analise a situação relevante Frederico Chiesa, atacante da Juventus enfrenta problema no joelho: Em meados de agosto, o atacante da Juventus começou a se esforçar para acelerar o retorno, mas o joelho inchou, forçando-o a parar novamente. Chisa pode voltar à equipe em outubro (ele não está sentindo dor no momento), mas provavelmente ele estará lá apenas algumas semanas antes do Campeonato Mundial.

O técnico do Monza, Giovanni Stroppa, ficou satisfeito após o empate contra o Leg. “A confiança em mim estava lá antes e ainda está depois do jogo.”

CR7 se despede do UNITED. Saudações de CHELSEA, TUCHEL. Fulham, Knockard por empréstimo – Thomas Tuchel Quebrando o silêncio, ele compartilha seus sentimentos nas redes sociais ao final de sua aventura com Chelsea. O técnico alemão escreveu: “Esta é uma das comunicações mais difíceis que tive que escrever e espero não ter que fazê-lo por muitos anos. Estou devastado que minha jornada no Chelsea chegou ao fim. um clube em que estive em casa profissionalmente e pessoalmente. Todos os funcionários por me receberem desde o início, Muito obrigado a todos os jogadores e torcedores, o Mundial de Clubes ficará comigo para sempre. Estou orgulhoso de ter sido faz parte da história deste clube e as memórias dos últimos 19 meses terão sempre um lugar especial no meu coração.

Não ficou no Fulham, com quem voltou à Premier League Anthony Knockert. O atacante franco-belga (nascido em 1991) deixou temporariamente o clube londrino e está emprestado à Grécia. Ele jogará até o final da temporada em Volos.

O início da temporada Cristiano Ronaldo Foi o pior em quinze anos e a situação no Manchester United é muito tensa. Depois de tentar sair todo o verão, o CR7 ficou em Manchester, mas em Inglaterra estão confiantes que os portugueses voltarão a despedir-se em janeiro. Ronaldo perdeu a posição de titular, Rashford foi escolhido pelo Den Haag como o novo 9 dos Red Devils e a perspectiva de um ano de reserva já não faz parte da mentalidade do português, pronto para avançar ainda mais na despedida.