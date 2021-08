SuperTaça ao vivo Alemanha Borussia Dortmund-Bayern de Munique: Onde assistir na TV

Dortmund (Alemanha) – É hora de entregar o primeiro troféu da temporada na Alemanha, e eles estarão lá esta noite Portugal Dortmund e Bayern Mônaco Jogue na final para ganhar a Supertaça. Após a estreia do Borussia no empate contra Monchengladbach, Nagelsman quer ir atrás das críticas e conquistar seu primeiro troféu no banco da Baviera, enquanto Rose, por outro lado, lança Aitrocht por 5 a 2 com um Sonoro em sua estreia na Bundesliga. , Não quero levar o copo de casa distorcido e clássico. De olho nos dois bombardeiros, é claro: Robert Lewandowski e Earling Holland.