Acompanhe a transmissão ao vivo do Money Pay Day, evento da Money.it sobre o futuro dos pagamentos digitais

Primeira edição de Dia do pagamentoMoney.it é um evento gratuito para avaliar O futuro dos pagamentos digitais. A partir das 10h do dia 15 de setembro, teve início um emocionante dia de conexões e investigações sobre as novas tendências do setor junto a especialistas, profissionais, empreendedores e entusiastas, com o objetivo de trocar conhecimentos e perspectivas sobre a revolução digital que está transformando nosso vidas diárias.

O Money Pay Day foi desenvolvido em colaboração com CryptoSmart, Banca Sila e Younited.it E com parceiros técnicos Colher.

Acompanhe o evento Money Pay Day ao vivo sobre o futuro dos pagamentos

O evento está dividido em sessões moderadas por Dario Colombo, jornalista da Money.it, cada uma respondendo a uma pergunta, e decorre no contexto da primeira Rome Future Week, em Caminho F Da estação Termini em Roma a partir das 10h do dia 15 de setembro. Você pode acompanhar o evento em Transmissão ao vivo no canal Money.it no YouTube.

Uma oportunidade para não ser perdida Explore a inovação financeira E compreender como pagamos hoje e como pagaremos amanhã, à luz das tendências atuais nos pagamentos digitais, tais como os mais recentes desenvolvimentos no domínio dos pagamentos digitais.Experiência de pagamentointrodução Moedas digitais Como os instrumentos de pagamento e as implicações da nova forma de fazer negócios Banco No sistema de pagamento, sem descuido PrivacidadeCom a presença cada vez maior da inteligência artificial no dia a dia.

Complete sua agenda do dia de pagamento de 2023

10h00 – 10h30 – Qual a melhor forma de pagamento?

Nicola Bilotta é coordenadora do EU-SDFA e investigadora associada

Quais são as tendências de pagamento? O que significa mudar de dinheiro para moeda digital? A contínua transformação dos cartões de débito e crédito: dos meios físicos aos meios virtuais, e das ferramentas de obtenção de numerário aos métodos de gestão de pagamentos. Os processos de pagamento inovadores preferidos pelos italianos são os pagamentos por proximidade, com dispositivos vestíveis, telemóveis fora da loja e ferramentas de confirmação de pagamento online através de dispositivos móveis. Comprar agora, pagar depois, se bem utilizado, é um meio de controlar o poder de compra e também pode ser um apoio ao consumo em tempos de inflação. Depois, há o cashback: receber cashback com base em pagamentos feitos durante um determinado período.

10h30 – 11h00 – Como está mudando a experiência de pagamento?

Marie Restuccia, Diretora de Comércio Eletrônico da Alpitour SpA

Nicola Manzari, diretor de operações da Younited Itália

Hoje adoramos pagamentos fáceis, sem atrito, que levam ao destino (compra) da forma mais simples e direta. Mas também existem pagamentos diferidos e empréstimos pessoais, o que altera a experiência de pagamento. Porém, você precisa controlar sua capacidade de gasto e saber seu limite máximo, e existem serviços que permitem aumentar sua capacidade de crédito.

11h00 – 11h30 – Criptomoedas para guardar na carteira e gastar

Fabiano Taliani, COO da Coinbar.io

Alessandro Frisoni, CTO e Co-CEO da Cryptosmart.it

Marco Dal Lago, Head de Expansão – Tether

Reserva de valor, unidade de conta e instrumento de pagamento, as três características das moedas também se aplicam às criptomoedas, que podem assim tornar-se um meio de pagamento conveniente desde que sejam claras as regras de negociação entre quem vende e quem compra. Depois de um ano difícil para as criptomoedas, vamos ver quais fatores e condições nos permitem utilizá-las para pagar nosso consumo ou adquirir bens importantes.

11h30 – 12h00 – Como funciona o mercado de ações?

Alessandro Ronchi, co-CEO da Cryptosmart Spa

Alessandro Frisoni, CTO e Co-CEO da Cryptosmart Spa

Massimo Zamborlini, CEO e presidente da AML Cryptosmart Spa

Desde o nascimento até os pagamentos e valor de reserva. Os elementos tecnológicos e humanos para entender como usar as trocas de criptomoedas.

12h00 – 12h30 – A nova forma de fazer transações bancárias

Mariano Spalletti, Diretor Nacional da Qonto

Elissa Saliba, Diretora de Inovação, Banca Projeto

Giovanni Baglivo, Banca Sella Sistemas de Pagamento

Complementando o mundo dos pagamentos digitais está o mundo dos bancos tradicionais e dos novos bancos nascidos nas fintech: contas de pagamento vinculadas a apps, cartões virtuais pré-pagos, todas as transações via smartphone, gestão de despesas e contas integradas à conta. Como os pagamentos digitais funcionam com a nova forma de funcionamento bancário e o que podemos pedir aos novos bancos que façam por nós.

12h30 – 13h00 – Privacidade em Pagamentos: Inteligência Artificial e Moeda Digital

Guido Scorza, membro da Autoridade de Privacidade

Qual é o real papel da IA ​​nos pagamentos: do combate à fraude à eficiência e rapidez dos pagamentos, da previsão do comportamento à experiência do cliente, à prevenção de atividades ilegais. Depois há as regras: do Psd2 ao Psd3, através do MiCa: o caminho para uma moeda digital europeia está pavimentado com regras e regulamentos, existentes e em curso.

13h00 – 13h30 – Consumo sustentável: é possível alcançar?

Elena Lazzerini Monaco, CEO e cofundadora da Rippotai

Emanuele Bianconi, CEO e cofundador da SQUP

No dia a dia, além da experiência de pagamento, a experiência do consumidor também está mudando. Conversamos sobre isso com duas startups inovadoras que colocaram a sustentabilidade no centro de seu modelo de negócios e estilo de vida voltado para a saúde e o bem-estar: Rippotai e Squup.

13h30 – 15h00 – Almoço ligeiro fornecido pela Money.it com prova final de gelado SQUP

Os participantes receberão um almoço leve diretamente na sala das instalações da Money.it com degustação final de sorvete SQUP, 100% vegano e sem adição de açúcares.

15h00 – 15h30 – Moedas e identidades digitais, como nos preparamos para o futuro?

Alessandro Ronchi, co-CEO da Cryptosmart Spa

Alessandro Gianni, advogado e professor universitário

Gianluca Doretto, especialista em fintech e Web3 | Senhor

Das criptomoedas ao euro digital, das carteiras de câmbio às carteiras de identidade: a evolução digital nos levará a controlar a nossa identidade e quanto possuímos através do blockchain. O caminho para chegar lá passa por regulamentações e impostos italianos e europeus e por uma nova forma de entender as finanças.

15h30 – 16h00 – Perguntas e respostas e conclusões