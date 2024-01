Sigep retorna mas também Paolo Civoli, exposições, encontros e visitas guiadas

Os fins de semana na cidade e no interior estão mais ricos e diversificados do que nunca. Existem muitos eventos imperdíveis para você escolher. Não faltam oportunidades para encontros, exposições, apresentações teatrais e passeios pelos lugares caros a Fellini e mais evocativos que adornam a região. Vamos descobrir juntos a oferta de fim de semana, desde o centro da cidade sem descurar as aldeias do interior.

Um encontro no teatro

Espaço no fim de semana Rimini Para proporcionar a oportunidade de se divertir no teatro. Para esta ocasião,

Mas isto não é tudo. Gostaria de passar algumas horas agradáveis ​​entre gastronomia, arte e cultura? Não perca um aperitivo no teatro. Na verdade, o Teatro Galle voltou ao seu brilho e dentro do seu foyer, no Bar del Griffon, onde podem ser saboreados deliciosos aperitivos enquanto desfruta de um ambiente único.

Cidade católico Pronto para receber a irreverência e a comédia de Paolo Civoli que nesta ocasião regressará à Roménia a 160 quilómetros por hora. Na verdade, na noite de sexta-feira, 19 de janeiro, chegará ao Teatro della Regina para divertir e entreter todos os participantes do evento com uma história pessoal que traça toda a existência do ator desde a Romagna até os dias atuais; Uma oportunidade de aprender e compreender as nossas raízes sem descurar a importância de “rir” de nós mesmos e da vida.”

Um encontro no cinema

O 'murmúrio' da máquina de café no fogão, o cheiro do café espalhando-se pela casa, o perfume perfumado e envolvente dos croissants acabados de fazer. O pequeno-almoço é um ritual ou melhor, um deleite indispensável, em casa, no bar ou no trabalho. Por que não no cinema? Aliás, o Cinema Folgore oferece “Café da Manhã e Filme”: assistir grandes clássicos acompanhados de um delicioso café da manhã servido em seu lobby.

Há também lugar para “os menores espectadores” nos finais de semana na cidade. Aliás, o “Cinebaby con Merenda” continua nos espaços do Cinema Settebello: o festival de cinema dedicado ao cinema infantil com exibição de alguns filmes selecionados seguido de um delicioso lanche. Nesta ocasião, será exibido no sábado, 20 de janeiro, o filme “As Aventuras de Peter Pan”, dirigido por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Loskey (EUA, 1953).

Reuniões e eventos

para RiminiDe sábado, 20, a quarta-feira, 24 de janeiro, retorna para sua quadragésima quinta edição CEGEP – Salão Internacional de Gelados, Pastelaria, Padaria e Café: A exposição ocupa uma área de 129 mil metros quadrados, inclui 28 pavilhões e conta com a participação de mais de 1.000 expositores, com 5 comunidades empresariais interligadas entre si. Este evento, líder mundial da Sweet Foodservice, serve de referência para todo o setor e todos os anos apresenta aos operadores do setor de todo o mundo inovações de mercado, desde equipamentos a matérias-primas, embalagens e serviços. O evento também é palco escolhido para competições internacionais, workshops e cursos de treinamento.

Não nos deixemos dominar por tanta doçura. Ainda há muito para “aproveitar e saborear” neste delicioso fim de semana. Aliás, na sexta-feira, 19 de janeiro, os espaços da Cineteca Comunale vão dar destaque ao premiado e aclamado documentário “Another Tomorrow”. Uma oportunidade para estudar as dinâmicas psicológicas, sociais e culturais de onde surge a violência de género e as formas de identificá-la desde os primeiros sinais e preveni-la. O documentário também é enriquecido com depoimentos de vítimas e autores de violência, e dos responsáveis ​​por lidar com o problema (psicólogos, criminologistas, autoridades judiciais, advogados, policiais estaduais, diretores de centros antiviolência, etc.), e de emerge o cenário atual de um fenômeno complexo e reacionário, enquadrado também em perspectiva histórica e reconstrói até que ponto a sensibilidade e a consciência em torno do assunto mudaram na Itália. Mas não é só isso, pois a co-roteirista Christiana Minardi também participará do encontro.

No fim de semana, haverá também espaço para uma rica programação de iniciativas para os espaços redescobertos do antigo Cinema Astoria, no âmbito do projeto “Regresso a Astoria”, incluindo laboratórios, workshops, performances, cursos, exposições e diversos tipos de atividades.

para Poggio TorrianaNos finais de semana também haverá espaço para encontros e oportunidades de diálogo. No domingo, 21 de janeiro, o Museu Molino Sabinoli receberá a exposição cultural e literária “Ai Confines”: Uma oportunidade para aprofundar algumas questões contemporâneas cruciais relacionadas com os processos de diálogo entre os povos através da intervenção de alguns especialistas. O encontro será organizado em torno da análise de alguns romances de autores indígenas pertencentes a países do Sul Global e da discussão dos temas atuais mais relevantes.

Excursões e visitas guiadas

Para continuar o ano da melhor maneira, só há uma coisa a fazer… mergulhar na beleza.

São muitas as oportunidades de visitas guiadas pela cidade dedicadas à arte e à cultura durante o fim de semana. A este respeito, no domingo, 21 de janeiro, A RiminiSerá possível fazer uma viagem à descoberta do Teatro Ammento Galle localizado na Praça Cavour. A visita guiada permitirá aos participantes admirar o impressionante foyer, as bancas e o foyer, mergulhando assim numa viagem que conta a história do teatro do século XIX. A imponente estrutura, desenhada pelo modesto arquitecto Luigi Poletti e inaugurada pelo compositor Giuseppe Verdi em 1857, foi também objecto e alvo de alguns acontecimentos tempestuosos do século XX e de alguns debates na época da Reconstrução, mas é também um local de encontro e frequência de artistas e personalidades da cidade no final do século XIX e durante a Belle Époque.

No sábado, 20 de janeiro, para descobrir as belezas do centro histórico da cidade Rimini É possível escolher entre diferentes propostas que nos levarão por percursos inusitados, passando por bairros menos conhecidos. De Castel Sismondo, Museu Fellini, Domus do Cirurgião, Teatro Galli e Peças (Palazzi dell'Arte Rimini) e passeios noturnos pela cidade.

Exposições

No final de semana também haverá um amplo espaço de beleza e cultura artística. Existem muitas galerias em Rimini e sua província que valem a pena visitar e admirar.

para Rimini, uma exposição permanente que pretende tornar-se, para públicos de todo o mundo, o lugar onde possam encontrar e redescobrir o mundo único de Federico Fellini. O “Museu Fellini” é de facto o maior projecto museológico dedicado ao realizador de Rimini que combina a poética do cinema de Fellini com as técnicas e opções de planeamento urbano mais inovadoras. O museu está dividido em três espaços: CastelSismondo, Piazza Malatesta, a grande área urbana com espaços verdes, praças de espetáculos e instalações artísticas como o Bosco dei nome e o Palazzo del Fulgor, onde fica o cinema no térreo, enquanto o nos andares superiores ficam os espaços dedicados à informação, estudo e pesquisa com arquivo digital, e a Sala da Palavra, Cinemino e Convívio, enquanto outras visões de Fellini acontecem no terceiro andar. Um museu da imaginação que interpreta o cinema do realizador não como uma obra concluída em si, mas como uma chave para “tudo o que se imagina”. Além disso, pela primeira vez na Itália, está sendo realizada no Palazzo del Folgore a exposição dedicada a “Roupa íntima de Fellini: desenhos e palavras”, que exibe quarenta desenhos de Federico Fellini executados entre 1978 e 1993 e provenientes da coleção de Daniela Barbiani . Ela é neta do maestro, que foi seu assistente de direção de 1980 a 1993 em seus últimos quatro filmes (E o Navio Vai, Ginger e Fred, Entrevista e Voz da Lua).

para RiccioneAté segunda-feira, 1º de abril, os espaços da Villa Franceschi receberão Turbulenta, uma exposição na qual poderá ser explorada a relação existente entre comunidade e comida. Uma viagem sensorial e interativa através da qual descobrimos os múltiplos significados culturais e simbólicos que a comida assume no nosso contexto social, através de uma linguagem híbrida que começa com mosaicos e vai ao encontro de instalações, esculturas e novos suportes. O percurso expositivo em que os participantes poderão mergulhar na compreensão dos múltiplos significados culturais e simbólicos que a comida assume no nosso contexto social pretende encontrar entre a procura de alimentos “saudáveis” e produzidos ecologicamente e, portanto, “antigos” e impregnados de história. Memória e comida na sua realidade atual: embalada e padronizada por máquinas industriais. Uma jornada interativa, acompanhada de áudio e vídeo, permite ao visitante ampliar seu prazer pela obra, desde a simples observação até o entretenimento.