Outro recorde da Tesla: 422.000 carros vendidos em 3 meses

Outro recorde da Tesla: os carros vendidos no primeiro trimestre de 2023 foram quase 423.000, com o Modelo Y e o Modelo 3 mais uma vez levando a maior parte.





Outro recorde da Tesla, impulsionado pelo modelo Y (e descontos)

Continue lendo isso pelo amor de Tesla O pacote está prestes a expirar. E essa competição marcas históricas Até o dispositivo elétrico está ficando cada vez mais apertado. Mas os números contam uma história totalmente diferente. obrigado também com grandes descontos (agora Formulário 3 Com incentivos na Itália custa menos de 40 mil euros), fechou os três primeiros meses do ano com Mais de 420.000 entregas. O recorde anterior, de 405 mil registros, havia acabado de ser atingido, no último trimestre de 2022. O novo número superou ligeiramente as expectativas dos analistas financeiros, que previam um saldo final de 420 mil entregas. O novo recorde não só contribuiu para fortes descontos, como também Aumentar a produção da fábrica Como o de Grunheide, na Alemanha. Com o aumento da disponibilidade do produto pronto para entrega, diante de longos períodos de concorrência.

A meta é chegar a 2 milhões de pessoas, mas o Model Y não chega…

“Continuamos a transição para um mix regional mais consistente de fabricação de veículos, incluindo modelos S e X que se deslocam para EMEA e Ásia-Pacífico. “Tesla confirmou em um comunicado. com referência às regiões extremas Europa e África (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia-Pacífico (seu pai). Se o Bom Dia começar pela manhã, é fácil prever que a marca de Elon Musk ultrapassará facilmente o número de entregas para 2022, apenas Mais de 1,3 milhões. Até os analistas de Wall Street mais otimistas estão falando sobre a aproximação da cota de 2023 Dois milhões. Mas tal resultado seria possível se as vendas do Modelo 3, que foram bastante lentas apesar dos cortes de preços também nos primeiros meses do ano, recuperassem o fôlego. Em fevereiro, o segundo modelo mais vendido da Tesla não foi além quinto lugar Na Europa, também o precede Fiat 500e. Em números distantes do líder indescritível, modelo Y.