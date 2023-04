Do Vinho com Açúcar ao Prosek, Coldiretti desvenda o porão dos terrores

De rótulos alarmistas a lotes de vinhos, e de falsificações a cortes em fundos promocionais, os vinhos italianos estão sendo atacados por frequentes blitzkriegs em toda a UE que punem o setor como o sinal verde dado à Irlanda para adotar um rótulo de vinho, cerveja e licor com “alertas terroristas”.

É o alarme que ele deu frieza marcação Vinitaly 2023 Verona é onde foi inaugurado o primeiro Adega do horror Os exemplos mais proeminentes de ataques ao vinho.

“O justo compromisso do sindicato para proteger a saúde dos cidadãos – diz a organização agrícola – não pode ser traduzido em decisões simplistas que correm o risco de criminalizar injustamente produtos individuais, independentemente das quantidades consumidas.”

Com efeito, é totalmente impróprio – como especifica Coldiretti – acomodar o consumo excessivo de bebidas espirituosas típicas dos países nórdicos com o consumo moderado e consciente de produtos de alta qualidade e baixo teor alcoólico, como cerveja e vinho.

Mas o vinho feito na Itália – explica – também deve enfrentar outros ataques. Um exemplo disso é a escolha da União Européia de permitir a eliminação total ou parcial do álcool em vinhos com denominação de origem como parte de suas práticas de vinificação.

“Este é um precedente perigoso – diz o chefe da Coldiretti Ettore Brandini – abrindo caminho para a introdução de derivados que ameaçam gravemente a identidade do vinho italiano, que é o principal componente das exportações agroalimentares nacionais ».

Entre as práticas “questionáveis” estão também a separação de vinhos (permitida na UE exceto na Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Chipre e Malta), coleções de vinhos do tipo faça-você-mesmo, tão difundidas do Canadá aos Estados Unidos da alguns países da UE, que prometem o milagre de obter os melhores produtos O vinho é ‘Made in Italy’ na casa, do vinho ao queijo.