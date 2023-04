Renault, o novo SUV custa menos de 10 mil euros: o mercado está louco, todos o querem

A Renault acostumou todo o planeta a modelos simplesmente emocionantes. Mas desta vez ele exagerou até o amargo fim.

A Renault é uma grande empresa. Com o tempo, a marca francesa tornou-se perfeitamente capaz de criar modelos especiais, dar vida a projetos únicos no mundo e agradar clientes e profissionais continuamente. É claro que não faltaram falhas, mas elas são um pouco sobre todas as marcas notáveis.

No entanto, as estratégias europeias da marca continuam e tornam-se mais ambiciosas. Como podemos ver com o novo SUV pequeno da Renault que custa praticamente o mesmo que um carro pequeno. Você acertou. Vamos descobrir mais sobre isso, até porque um carro desses no mercado é realmente muito raro e só pode atrair tantos compradores qualificados.

Renault Kwid, esse modelo é incrível: os detalhes

O carro de que estamos a falar é este Renault Kwid. É um carro citadino com formas crossover e concebido para o mercado indiano. Depois disso, também é projetado para desembarcar em outros mercados. Foi lançado em 2015 e passou por um restyling em 2019. É isso O primeiro modelo Renault projetado exclusivamente para a Ásia. Com 3,7 metros de comprimento (mais que Fiat Panda, Hyundai i10 e Renault Twingo), é mais estreito e alto que os pequenos carros italianos. Apesar disso, a capacidade de dirigir não é afetada em nada. O porta-malas também é bastante grande, graças à sua capacidade de 280 litros.

O carro está disponível com dois motores de três cilindros, sendo o mais potente capaz de entregar até 68 cavalos de potência máxima. A caixa de câmbio combinada é de cinco marchas. Já nos equipamentos, o Renault Kwid traz sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque e oferece diversas possibilidades de customização. O design do carro é caracterizado por uma carroceria elevada em estilo crossover; As proteções de plástico e os faróis finos de LED não são nada feios.

O alcance é de pouco mais de duzentos quilômetrospara um modelo que tem sido proposto como o carro elétrico mais barato do mercado. Aliás, o seu preço deverá rondar os seis mil euroscom., o que é bastante até para um carro urbano. Eles definitivamente vão gostar deste carro na Ásia, mesmo que não seja muito moderno. No entanto, com o redesenho datado de 2019, ninguém deve ficar desapontado com essa percepção. Gostaríamos de ver. Um carro atualizado, com boa autonomia, design bonito e cabine confortável e arejada, difícil de encontrar por esse preço. Assim a Renault continua a surpreender o mercado, e fá-lo com um veículo dedicado à poupança.