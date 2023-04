“Vamos pensar no ensino médio feito na Itália.” Coldiretti abre o “cofre do terror”

Verona, 3 de abril de 2023 – O segundo dia inaugural da Vintale, a feira internacional para a produção de vinhos premium, abriu esta manhã com a visita da primeira-ministra Giorgia Meloni. Ontem, durante a abertura, Zaya descreveu a Feira de Verona e Veneto como se fosse uma novela “Babilônia no meio do mundo.”

Este ano fala-se de uma edição recorde: com 4.000 empresas expositoras de mais de 30 países, uma indústria vinícola avaliada em 31,3 mil milhões de euros em Itália conta com 530.000 empresas e cerca de 870.000 colaboradores. Também é possível nas asas Conheça a história milenar do vinho.

“que isso dever de apoio ao sector Porque funciona também graças à capacidade de conjugar tradição e modernidade” – disse o primeiro-ministro –, lembrando que “a nível económico, o setor produz anualmente mais de 30 mil milhões de euros e emprega 170 mil pessoas. É o primeiro na balança comercial do nosso país. nós Os primeiros produtores do mundo, os segundos consumidores do mundo e os terceiros exportadores do mundoÉ claro – acrescentou Meloni – que é do nosso interesse e nosso dever apoiar este mundo, também através da rotatividade geracional, porque também este sector funciona e sobretudo graças à capacidade de conjugar tradição e modernidade, e portanto famílias e tradições que vêm desde tempos imemoriais. Famílias que conseguiram manter-se na modernidade mesmo com uma mudança geracional.” mudança geracional”.

“Considero muito marcante a escolha dos dois ministros Lollobrigida e Sangiuliano de trazer aqui pela primeira vez duas obras ligadas ao mundo do vinho, pois devemos lembrar que o vinho não é apenas uma realidade econômica, mas também cultural. é História, literatura, filosofia do vinho. Há uma peça essencial e definidora que não pode faltar à presença do governo. “Será certamente um dia longo e maravilhoso”, concluiu o primeiro-ministro.

estamos pensando em um Feito no ensino médio na Itália Promover os caminhos que revelam a ligação que existe entre a nossa cultura, os territórios e a nossa identidade, explica Giorgia Meloni, que, no âmbito do rico programa Vinitaly, escolheu assistir à cerimónia de entrega de prémios a estudantes e produtores de vinhos em institutos agrícolas, em uma iniciativa promovida pelo Crea em colaboração com Rede de institutos agrícolas. “A nossa alimentação, vinho e agricultura – acrescentou Meloni – são uma parte essencial da nossa economia, mas funciona se tivermos a capacidade de combinar tradições em torno da cultura centenária com inovação e modernidade. E isto em particular as gerações mais jovens podem fazer . Apoiamos esse objetivo com investimentos e uma série de ações que relacionam, por exemplo, Compensação para trabalhadores com menos de 36 anos de idade na agricultura, e para atividades e projetos compostos principalmente por jovens. Isto para fazer o que for necessário para a continuidade do sector.” O Primeiro-Ministro foi saudado com uma ovação de pé, Placa em nome de todos os institutos agrícolas na Itália e uma garrafa que conta a história do Made in Italy produzida pelo Instituto San Michele al Adige em Trentino.

“É absolutamente certo proibi-la, pois temos tradições sobre carne e temos carne excelente. Também é verdade que a importamos em parte, mas sinceramente não acho que a chamada carne de Frankenstein seja do agrado dos italianos. .” A ministra do Turismo, Daniela Santanch, disse isso ao falar sobre a carne produzida no laboratório de Vintale, em Verona.

“O vinho é uma parte essencial do turismo porque o turista quer cada vez mais experiências, os roteiros relacionados ao vinho hoje fazem muito sucesso, e acredita-se que 10 milhões de turistas chegarão para as vindimas e isso ajuda na adaptação sazonal” – enfatizou o Ministro do Turismo. “Fratelli d’Italia apresentou um projeto de lei para tornar esta atividade multifuncional. O vinho é uma ponta de lança e melhora a oferta turística”, observa Santanche.

Fecha novamente em crescimento e Quase 1 bilhão de garrafas (978 milhões) produção Espumante italiano em 2022. Isso foi revelado pelo Observatório Uiv-Vinitaly, que processou dados de embalagens coletados de organismos de certificação. O número indica um ligeiro aumento (+4%) em comparação com o superávit de 2021 (+25%), onde municípios e varietais (+10%) se saem melhor que os espumantes DOC-IGP (+3%, 807 milhões de garrafas). a nível regional, 85% dos vinhos espumantes DOP-IGP italianos são de origem veneziana (683 milhões de garrafas), Piemonte (9% e 72 milhões), Lombardia (3% e 24 milhões), Trentino (2% e 16 milhões) e Emilia-Romagna (1% e 7,4 milhões). O saldo final de vendas para 2022 na Itália fecha em +1% (284 milhões de garrafas consumidas), dos quais -3% no circuito varejista e +5% no circuito restaurante-bar. De qualquer forma, um desempenho que não deve ser subestimado, mesmo que os verdadeiros vencedores na distribuição ampla sejam Prosecco Charms, com forte crescimento em geral (+13%), mas sobretudo em lojas de desconto (+22%) ao ano ) . O consumo interno de espumantes atingiu um patamar de plena maturidade: em 2022, a participação no total de vinhos chegará a 13,5% (era de 9% em 2015), com Prosecco é como sempre o grande protagonista das vendas 44% do faturamento.

dar a ela Etiquetas de advertência nas embalagens de vinhoDa falsificação ao corte de financiamento para promover, o O vinho italiano está sob ataque Com freqüentes blitzkriegs em toda a UE punindo o setor, como a Irlanda, dando luz verde para adotar um rótulo para vinho, cerveja e bebidas espirituosas com advertências de “terroristas”. FazerO alarme foi dado por Coldiretti A ocasião do Finitaly 2023 está em andamento até quarta-feira em Verona, onde o primeiro foi inaugurado “cofre do terror” Os exemplos mais proeminentes de ataques ao vinho. “O justo compromisso do sindicato para proteger a saúde dos cidadãos – diz a organização agrícola – não pode ser traduzido em decisões simplistas que correm o risco de criminalizar injustamente produtos individuais, independentemente das quantidades consumidas.” Com efeito, é totalmente impróprio – como especifica Coldiretti – acomodar o consumo excessivo de bebidas espirituosas típicas dos países nórdicos com o consumo moderado e consciente de produtos de alta qualidade e baixo teor alcoólico, como cerveja e vinho. Mas o vinho feito na Itália – explica – também deve enfrentar outros ataques. Exemplo disso é a selecção da União Europeia de licenciamento no domínio das práticas enológicas lEliminação completa ou parcial do álcool Também em vinhos com identificação de origem. “É um precedente perigoso – diz o chefe da Coldiretti, Ettore Prandini – abrindo caminho para a introdução de desvios que comprometem muito a identidade dos vinhos italianos, que é O principal item de exportação de alimentos agrícolas Patriótico”. Entre as práticas “duvidos” há também Separação do vinho (permitido na União Européia exceto Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Chipre e Malta), coleções de vinhos faça-você-mesmo, muito comuns do Canadá aos Estados Unidos até alguns países da União Européia, que prometem um milagre chegar em casa os melhores vinhos feitos na Itália, do vinho aos queijos.