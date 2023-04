11 das mais belas estâncias balneares de Portugal para onde ir de férias

Quer mudar seu destino de férias na praia este ano? Portugal é uma alternativa muito agradável graças ao seu mar cristalino e praias de todos os tipos. Além disso, existe uma grande variedade de paisagens que caracterizam a sua extensa costa, o que torna uma estadia verdadeiramente agradável entre as maravilhosas praias e atrações. Aqui estão as melhores estâncias balneares de Portugal.

As melhores estâncias balneares de Portugal: o que são

Parte sul e oeste da Portugal Tem vista para o Oceano Atlântico, comandando belas vistas à beira-mar, que está localizada ao longo de 830 quilômetros de costa. O litoral nunca muda e alterna longas línguas retas de areia com trechos rochosos e altos onde muitas vezes se abrem grutas e grutas. Muitas vezes isso custa É cortado por longos riachos que correm para o interior.

sul PortugalEstando mais perto do Mar Mediterrâneo, tem um clima mais quente e ameno. Aqui a costa guarda aldeias maravilhosas marrico em praias que circundam pequenas baías de mar límpido. Rumo ao norte, a paisagem torna-se gradualmente mais rochosa e montanhosa. o Temperaturas São mais afetados pelo clima atlântico, ainda ameno, mas bastante chuvoso e ventoso.

Após esta breve introdução, vamos agora descobrir Quais são as estâncias balneares mais bonitas de Portugal onde passar férias, as praias e as suas atrações a não perder.

Farol: O que você vê?

Uma estância turística popular e densamente povoada no Algarve, Farol Separar de mar De um vasto lago onde praias o mais bonito. A zona lacustre é uma área protegida pelo Parque Natural da Ria Formosa, que inclui longas e estreitas ilhas arenosas, ilhéus separados por canais e bancos arenosos ricos em biodiversidade.

A melhor praia de Faro situa-se a 5 quilómetros da cidade, na localidade Ilha do Faro. o praias Mais perto da cidade, é parcialmente gratuito, parcialmente equipado e equipado com um passeio restaurantesbares e hotéis. Vá para o sul, prevaleça praias gratuitas Não equipado mas na Ilha do Faro Chuveiros Um pequeno centro urbano equipado com todos os serviços.

Se, para além das praias, pretende visitar Faro, então deve saber que são muitas atrações. o Cidade antiga Está protegida pelas muralhas da era árabe medieval e no seu interior existem muitos palácios e antiguidades Historiadores. No centro está a Sé, uma antiga catedral que passou por muitas reformas em grande estilo. Também merecem uma visita o Paço Episcopal, do século XVIII, e a Igreja de Nossa Senhora de Assunção, do século XVI, hoje sede do Museu Arqueológico.

Albufeira: o que você vê

Ficamos no Algarve com uma bela localização albufeira. Cercada por falésias que abraçam uma praia de areia, esta cidade começou como uma fortaleza árabe e depois foi Vila de caçadores. Hoje é um centro turístico muito procurado pelas suas praias, animada avenida marginal, restaurantes, bares, hotelaria e serviços.

o praias Além do mar azul, oferece também belas paisagens com falésias nas quais se avistam edifícios baixos e brancos ao centro. A costa é composta por duas areias douradas praias As principais são, Praia dos Pescadores e Praia do Tunel. Igualmente imperdível é a extensa Praia da Falésia, a nascente da vila, com grandes praia livre E belas paisagens.

cidade albufeira É caracterizada pela beleza Cidade antiga, localizada bem acima do mar e caracterizada pelas típicas ruas estreitas e sinuosas. Você pode ver as ruínas do castelo e a torre do relógio, símbolo da cidade. A orla é o foco da animação vida noturna Os passeios de barco partem daqui.

Evaristo: O que você vê

Evaristo Faz parte do concelho de Albufeira, no extremo oeste do seu território. Área residencial turística com vilas, hotéis e resorts. Vamos falar sobre isso separadamente Resort à beira-mar Pela beleza de seu litoral superior. Entre as falésias baixas e recortadas de ocre, de fato, abrem-se baías maravilhosas, que as transbordam mar Azul cristalino e margeado por praias curvas de areia avermelhada.

A maioria dessas coisas praias É gratuito e por vezes acessível através de descidas e caminhos desafiantes. Alternativamente, as maiores Praia da Coelha, Praia do Castelo e Praia do Evaristo são de fácil acesso e também estão equipadas o banheiro e serviços.

Armação de Pêra: O que você vê

Subindo a costa, depois de uma longa e grande praia de dunas, encontramos Armação de Pêra. Moderna zona do concelho de Silves, este centro tem uma perspetiva de longa data costa De areias fofas e douradas, com mais de 4 quilômetros de extensão e cobertas por um mar Azul e limpo.

No extremo poente, a praia caracteriza-se por arribas baixas que geram enseadas e cavernas Tudo isso para descobrir. o Chuveiros Alternando com a praia livre, é tranquilo e familiar devido ao seu fácil acesso. Muitos têm vista para a costa restaurantes e bares e da praia partem passeios de barco que levam os turistas à descoberta das grutas de Armação de Pêra.

Carvoeiro: O que você vê

carvoeiro É um dos principais destinos de turismo internacional do país. para ele Cidade antiga É uma pitoresca vila piscatória mar. Preferido por quem procura um ambiente calmo e tradicional, carvoeiro No entanto, está equipado com todos os serviços para uma estadia confortável.

praia principal Praia do CarvoeiroMuito larga, arenosa e rodeada por falésias baixas. Como pode ficar lotada no verão, as alternativas são as enseadas da Praia do Paraíso e da Praia do Vale de Centeanes, acessíveis de carro ou de ônibus a partir de Carvoeiro.

Portimão: O que você vê?

Portimão É um centro densamente povoado localizado na foz do rio Arad e é famoso Resort à beira-mar Para ótimas praias, mar quente e limpo. entre atrações Para ver a Capela de São José de Alcalar e a majestosa Igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma igreja do século XV.

Está localizado ao sul do centro Praia da Rocha2 km de comprimento e equipado com todos os serviços ChuveirosHotéis, restaurantes, bares e lojas. Esta praia está separada da próxima Praia dos Três Castelos por três impressionantes formações rochosas, uma das quais contém um arco. Ver a Fortaleza de Santa Catarina, fortaleza medieval, hoje miradouro cidade.

Lagos: O que você vê

entre As mais belas estâncias balneares de Portugal Nós achamos lagosUm destino turístico internacional equipado com b Cidade antiga Paisagens encantadoras e mágicas. Adicionado a essa beleza praias Ouro e entretenimento que o tornam um dos destinos preferidos de jovens e casais. entre atraçõesNão perca a Igreja de Santo Antonio, ricamente barroca e o Forte Bandera, datado do século XVII, empoleirado na falésia.

ofertas de lagos praias Arenosas, douradas e pequenas enseadas isoladas que se abrem entre as rochas. A Praia dos Estudantes é uma enseada que pode ser acessada por uma ponte entre falésias panorâmicas. Características da Praia do Pinhão mar Encostas cristalinas e românticas.

Bolsos: o que você vê

Sentido é uma cidade região do AlentejoSitua-se na costa oeste de Portugal. Estamos aqui em uma área onde praias Tornam-se longos, e apresentam-se como largas faixas de areia, batidas pelos ventos do Oceano Atlântico, enquanto mar Aceita todos os tons de azul. As melhores praias encontram-se na Costa Vicentina, entre Sagres e Sines.

Sentido seu filho Vila de pescadores, enquanto hoje é o porto mais importante do país. Em sua baía você pode ver as ruínas de um forte Medieval, remodelado no século XVI. Uma das torres do castelo inclui uma museu Dedicado ao navegador Vasco da Gama, natural de Sines.

Setúbal: O que você vê?

Setúbal É uma grande estância balnear rodeada pela foz do rio Sado, na região da Estremadura. Cidade com uma história muito antiga, hoje Setúbal é um local onde a economia assenta na pesca e turismo. Entre as igrejas para ver Catedral Santa Maria delle GrazieData do século XVI e apresenta maravilhosos azulejos. cSão Felipe Astel Domina a cidade e tem um duplo circuito de muralhas datadas de finais do século XVI.

aqui praias A mais bela está incluída no Parque Natural da Arrábida, que se caracteriza por serras que descem completamente em marForma charmosas enseadas com pequenas praias de areia fina e dourada e é cercada por um natureza Selvagem. Algumas dessas baías têm o banheiro E todos eles se banham no mar esmeralda.

Cascais: O que você vê?

cascais É um destino de turismo de luxo e um Resort à beira-mar É facilmente acessível a partir da capital, Lisboa, através de uma ferrovia cênica, considerada uma das mais belas da Europa. caracterizada por verões quentes e invernos amenos, cascais Foi estância de férias dos membros da Casa de Saboia e hoje é um centro dotado de modernos serviços, o hotel Luxo com vista para o mar e praias equipadas.

bastante atrações A não perder. Existem muitos museus de vários tipos, um Cidade antiga Com ruas de paralelepípedos, cassino, fortaleza e vilas decoradas no estilo Art Nouveau. Entre as melhores praias de Cascais, destaca-se a Praia do Guincho, uma extensa e popular praia onde se pode praticar surf.

Porto: O que você vê?

Terminamos nosso passeio em As mais belas estâncias balneares de Portugal onde ir nas férias Porto particularmente suas costas. Centro urbano densamente povoado, a cidade romena do Porto é também conhecida como a “Cidade das Pontes”. entre diferentes atrações A Torre dos Clérigos, o Palácio da Troca, os magníficos jardins do Palácio de Cristal e as igrejas românicas decoradas com azulejos.

O mais importante praias Porto fica junto costa verdeNorte da cidade. Pouco turísticas e ainda selvagens, sucedem-se sem interrupção ao longo da costa, alternando com as magníficas cavernas donzela. Em alternativa, a Praia de Matosinhos é ideal para a prática de surf. A sul da cidade, não deixe de visitar a Praia do Senhor da Pedra, com uma paisagem que serve de pano de fundo à igreja do mesmo nome junto ao mar.