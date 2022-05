Salvar a Itália da Copa do Mundo, de acordo com um anúncio “oficial” sobre o Equador

Uma nova oportunidade de retornar à Itália na Copa do Mundo de 2022 com o Equador “amarelo”, o anúncio que destaca o assunto.

A ferida deixada pelo torneio de 2022 no futebol italiano é profunda, com a seleção nacional mais uma vez excluída Copa do MundoPela segunda vez consecutiva. Derrota emocionante com Macedônia do NorteNas semifinais, ele autorizou nossa ausência do Mundial em CatarÉ uma decisão que ainda é difícil de renunciar.

Roberto blues ManciniNo entanto, eles podem ter uma oportunidade nova e inesperada. A reintegração poderia ocorrer excluindo o Equador, o que poderia levar à desqualificação de Alexandre Dominguez do cargo irregular, que na verdade seria um colombiano.. Há quem acredite que, com a seleção sul-americana de fora, a Itália, primeira equipe a ocupar uma posição na classificação, será beneficiada diretamente. FIFA Ficar de fora do maravilhoso 32. Nesse sentido, chega um anúncio tentando esclarecer.

Itália, Christlin tem certeza: não há retorno à Copa do Mundo, o motivo

O anúncio é assinado por Evelina Kristlinmembro adicional de UEFA no Conselho da FIFA. Na sua opinião, de fato, a hipótese não seria possível. Na transmissão de rádio da Rádio UNOum dia de ovelhaOntem, ele explicou: “O sistema de alocação continental é inevitável, independentemente do ranking da FIFA. Caso o Equador fique de fora, outro time sul-americano assumirá o comando. declarações ChimentiPresidente Federgolf? Eu claramente disse a ele as mesmas coisas que digo a você. Repito, não há possibilidade de salvar a Itália para a Copa do Mundo”.