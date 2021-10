Sbk 2021 em Portugal (Portimão): Leading SuperSport, Gonzalez e Booth-Amos. Tempos e resultados

Manuel Gonzalez Determina o melhor momento para os treinos livres de Supersport em Portimão. Para o espanhol, um início de fim de semana muito respeitável, graças a um 1’44 ”188, o que lhe dá uma margem de mais de um décimo e meio em Jules Cluzel. O francês volta a aparecer em posições importantes e seu ex-companheiro segue atrás Federico Caricasolo, Enquanto Dominic Eggerter e Stephen Odendal completam cada equipe Yamaha entre os cinco primeiros.

Aparece em sexto lugar Nikki Toile, ansiosos para confirmar o crescimento mostrado nas duas últimas rodadas. um atrás dele Cérebro de Kawasaki, aberto por dois Puccetti Can Oncu NS Philip Otel Fechado por Orelac de Rafael de rosa. Randy CrominatureVítima de um problema técnico com FP1 que fez com que a sessão fosse interrompida, pela 10ª vez; Um excelente começo para Yari Montella, que estava com a moto GMT94 logo atrás do suíço.