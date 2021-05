China, um turista preso em uma ponte de vidro destruída pelo vento – Corriere.it

sexta-feira Um turista preso em uma ponte de vidro Em um resort na província Jilin, no Nordeste da ChinaDanificado por uma tempestade. Segundo declarações das autoridades municipais, várias partes da ponte ficaram expostas a uma altura de 100 metros No vento Isso atingiu 150 km / h na montanha Bian na cidade de Longjing. Graças aos esforços conjuntos de bombeiros, polícia, silvicultores e turistas, O homem conseguiu se salvar Cerca de uma hora depois. Posteriormente, ele foi levado ao hospital, onde está recebendo ajuda psiquiátrica.

O acidente gerou muita preocupação sobre Segurança de pontes de vidro Seu número está aumentando constantemente em todo o país. Principalmente na internet, onde o videoclipe do acidente totalizou Mais de 4 milhões de visualizações Apenas na rede social Sina Weibo, Twitter chinês. Pontes com passarela de vidro Eles estão se tornando cada vez mais populares nos resorts de montanha chineses e são uma forma de atrair turistas em busca de novidades e aventura. De acordo com a revista Earth publicada pelo Museu Geológico Chinês, no final de 2016 todas as partes do país foram construídas Pelo menos 60 pontes de vidro.