A noite do bombardeio entre Israel e a Faixa de Gaza

À noite, entre segunda e terça Ela continuou O lançamento de foguetes entre Israel e grupos armados palestinos começou na tarde de segunda-feira Depois dos confrontos Entre os palestinos e a polícia israelense no Monte do Templo em Jerusalém.

Pouco antes do início do segundo turno de bombardeio da Faixa de Gaza, uma área efetivamente governada pelo grupo terrorista político Hamas, o governo israelense de Benjamin Netanyahu disse que os grupos armados palestinos cruzaram a “linha vermelha”, dispararam foguetes contra Jerusalém, e prometeu vingança. Fontes palestinas afirmaram que 24 pessoas foram mortas no bombardeio israelense à Faixa, incluindo nove crianças. Outros 700 palestinos ficaram feridos nos confrontos em Jerusalém. Israel disse que bombardeou vários alvos militares na Faixa, incluindo 14 militantes palestinos responsáveis ​​por disparar foguetes contra o território israelense.

Os acontecimentos da noite levantam temores de uma possível escalada da violência entre facções palestinas e Israel, o que, segundo alguns analistas, pode levar a uma nova guerra. Por enquanto, o governo israelense parece ter descartado uma possível invasão terrestre da Faixa de Gaza, mas não está claro o que acontecerá. A violência em curso é de fato a pior desde a última guerra entre grupos armados palestinos e Israel, em 2014, e nenhum dos lados parece pronto para recuar: Somente na terça-feira de manhã o Hamas e outros grupos de Gaza dispararam mais de 200 foguetes, alguns com destino a Jerusalém ( a maioria dos quais foram interceptados pelo regime Iron Dome) para a defesa de mísseis israelense), enquanto Netanyahu declarou que a luta poderia “continuar por algum tempo”.

Além disso, protestos se espalharam nas últimas horas em várias cidades israelenses devido ao que aconteceu em Jerusalém. Por exemplo, em Lod, uma cidade no centro de Israel, a polícia prendeu um judeu suspeito de envolvimento no assassinato de um árabe. A probabilidade de que uma investigação seja realizada, ele escreveu Haaretz, É que o árabe foi morto por moradores de um dos bairros da cidade depois que um grupo de árabes israelenses atirou pedras em algumas das casas de membros da comunidade judaica. Outros atos de violência ocorreram em várias cidades israelenses.

Os disparos de foguetes e a violência na segunda e terça-feira foram o culminar de tensões de semanas que se concentraram. Sheikh JarrahUm bairro em Jerusalém em que foi emitida uma ordem de evacuação de três famílias palestinas (um assunto sobre o qual a Suprema Corte israelense não se expressou categoricamente): A questão do despejo é muito ampla e parte de um longo nó Disputa legal sobre adequação para o território.

Outros fatores também contribuíram para a escalada da tensão, como a frustração palestina com o cancelamento das próximas eleições políticas – como afirma o presidente palestino Mahmoud Abbas. Atribuído Má coordenação com as autoridades israelenses – e, mais recentemente, restrições impostas pelas autoridades israelenses aos palestinos que desejam comemorar o mês sagrado do Ramadã em Jerusalém, que são justificadas pela pandemia.

Na segunda-feira, as tensões levaram a confrontos no Monte do Templo, durante os quais a polícia israelense também usou granadas de choque dentro da mesquita de Al-Aqsa. Os palestinos protestaram contra uma marcha nacional israelense que deveria celebrar a ocupação israelense de Jerusalém Oriental durante a Guerra dos Seis Dias em 1967. A marcha foi posteriormente cancelada devido à violência. Os confrontos posteriormente levaram as facções armadas palestinas na Faixa de Gaza a lançar foguetes contra Jerusalém, após o que responderam bombardeando a Faixa.