Reino Unido, variante delta com prevalência de 90%. Das 42 mortes, 12 foram vacinadas.

No país mais em Europa Vacine, comece uma campanha imunização que se tornou um protótipo Dotado No mundo todo Velocidade e MacarrãoHoje, é a variável que preocupa Delta (ou seja, indiano). Se o Ministro da Saúde britânico nos últimos dias Matt Hancock afirmou que é “40% mais portátil” Então inglêsHoje, este número foi revisado por Saúde Pública Inglaterra (Phe), o que aumenta a taxa para 60%. O mesmo Instituto Ele também confirma que 90% dos novos casos em Inglaterra devido ao boom Delta: no reino Unido Já foram diagnosticados 42.323 casos até o momento, um aumento de 29.892 casos em relação à semana passada, segundo dados do sistema de saúde britânico. E nas últimas 24 horas, as infecções aumentaram para 8.125 de 7.393 ontem, o nível mais alto desde então fevereiro. Mortos 17 contra 7 ontem. bem ali British Medical Association – Relatórios guardião – Ela lançou um apelo para adiar a flexibilização das recentes restrições ainda em vigor, que o governo planejava remover no dia 21 de junho, devido ao “rápido aumento” dos casos.

Mortalidade causada pela variável delta – No entanto, Phe considera “encorajador” que este aumento na Contágio Não está associada a um aumento relativo de hospitalizações nas mesmas proporções. Deve-se notar, no entanto, que apenas em Inglaterra Até agora eles morreram no total 42 pessoas para Alternativa indiana Doze deles receberam uma dose dupla da vacina por pelo menos 14 dias. Quanto aos demais, 23 foram vacinados e sete receberam as primeiras doses por pelo menos 21 dias.

Taxa de crescimento do caso delta. – Está aumentando em todas as regiões do país e chega a 39.061 casos em Inglaterra, 3,035 polegadas Escócia, 184 polegadas Gales e 43 na Irlanda do Norte. o médico Jenny Harris, Diretor da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, disse: “Com o aumento de casos da variante delta em todo o país, o vacinação É nossa melhor defesa. Se você se qualificar, vacine e lembre-se de que duas doses fornecem uma proteção muito maior do que uma única dose. ”

substituição de variável Delta nele alfamais claro Hancock, em maio em Um maravilhoso Bretanha: alternativo Delta, que foi visto pela primeira vez na Índia, tornou-se dominante, dominante O que era o protagonista foi ultrapassado em outra onda intensa de COVID-19 Em território britânico, foi originalmente identificado em Kent. De acordo com um estudo epidemiológico, de acordo com tempos financeiros, Casos Covid-19 em Reino Unido Eles mais do que dobraram na última semana. Team Spector, do King’s College London, o principal autor do estudo, atribui o crescimento da infecção ao aumento dos contatos sociais e a uma variante delta altamente transmissível, a cepa agora prevalente no Reino Unido. O especialista destaca que Covid-19 se tornou uma “pandemia entre a população não vacinada e parcialmente vacinada”, acrescentando que as pessoas totalmente vacinadas estão “muito mais protegidas”.