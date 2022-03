Hoje à noite na TV 31 de janeiro de 2022 Filmes Ray Mediaset Sky O que você vê

Em Raiuno, a fantasia nunca me deixa com Vittoria Puccini. Na Rete 4, notícia com Quarta Repubblica, transmitida por Nicolas Porro

Hoje à noite na TV na segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Up Direitoatualidades com Transferirliderado pelo programa Siegfried Ranucci. Em Itália 1E a Liberdade – Além das Fronteiras Com Roberto Giacopo.

Hoje à noite na TV na segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, Al Rai

Em Rayonoàs 21h30 novela Não me deixe. enquanto Elena (Vitória PucciniNo hospital, Daniele e seus homens descobrem que Andrea, o carcereiro de Angelo, se refugiou em Milão e vão procurá-lo. No entanto, o criminoso ainda conseguiu escapar, ferindo um dos homens da força-tarefa. Após o episódio final: Elena e Danielle reconstroem a dramática história dos abusos no orfanato, graças aos depoimentos de quem esteve lá. A suspeita de que os pedófilos de ontem eram os mesmos de hoje nos dá certeza. Mas eventos inesperados colocarão em questão o capítulo final da investigação.

Em Direitoàs 21h20, a notícia com Transferir. O programa que ele administra Siegfried Ranucci Você sempre recebe boas críticas, pois obtém uma participação de mais de 8%. O público da televisão continua apreciando a coleção semanal de pesquisas e relatórios sobre o mundo da política, economia, instituições e mercado global.

Em Rai 521h15, Demonstração – Círculo de Palavras. história de vida Ernest Hemingway. Sua história é cheia de aventuras: ele foi para Cuba, África e Espanha como repórter durante a Guerra Civil. Alessio Vasallo Ele lê algumas passagens de seus colaboradores.

Mediaset, software em tempo real

Em Rede 4às 21h20, a notícia com Quarta República. transição Nicholas Borough Como de costume, apresenta um quadro atualizado e absolutamente inusitado da situação política e econômica do nosso país. Esta noite o maestro e os seus convidados centram-se inevitavelmente na emergência sanitária, sem descurar as tensões do Parlamento.

Em Canal 521h20, reality show irmão mais velho vip. Na Semana de Sanremo, este é o único episódio do reality show que ele apresenta Afonso Signorini. Embora ele tenha deixado o reality show em 13 de dezembro, Alex Bailey No entanto, ele está no centro das ideias dos concorrentes na Câmara dos Deputados. A transmissão ao vivo está em execução para ver o que está acontecendo minuto a minuto Extra do conjunto de mídia.

Em Itália 121h20 Liberdade – Além das Fronteiras. Entre aventura, investigação e mistério, a viagem continua Roberto Giacopo. As câmaras, entre outras coisas, levam-nos a Portugal para descobrir os segredos do magnífico Palácio da Regaleira em Sintra. E então, na Sicília, para as incríveis Gargantas de Alcântara. Finalmente, falar sobre múmias está de volta com Zahi Hawass.

Em Atualmenteàs 21h25, o modelo docu-Reality é mostrado Viva no limite. Branco Ela tem que fazer a segunda operação e está tranquila porque vai para a casa do namorado, que vai apoiá-la nos momentos mais difíceis. Mas no final, ele muda de ideia e segue em frente Branco pode se perder.

Filmes esta noite, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022

Em Rai 4às 21h20, exibição do thriller de 2016 do realizador Dinar de DillardE a Ardósia – magiaCom Jacob LattimoreE a Seicheles Gabri. Após a morte de sua mãe, o brincalhão Bo se envolve em atividades ilegais para sobreviver. Quando um traficante sequestra sua irmãzinha, ele usará suas habilidades mágicas para encontrá-la.

Em filme Ray21.10, filme de faroeste de 1976, escrito por Tom GraceE a eu não acredito em ninguémCom Charles Bronson. Uma epidemia aniquila soldados que guardavam uma mina. Os medicamentos devem chegar de trem. Mas acontece que o fardo são as armas para os rebeldes.

Em noveàs 21h15, exibindo o filme de ficção científica de 1998, escrito por Baía de MichaelE a Armagedom – Julgamento o últimoCom Bruce Willis. Um asteróide gigante ameaça a Terra. Após várias buscas, a NASA confiou a missão de resgate a Harry, um especialista em perfuração de petróleo, e sua equipe de trabalhadores.

Em 20 Coleção de mídia21h00, filme de ação de 2013, por e com Keanu ReevesE a homem de tai chi. o cara “TigreChen Lin-Ho é contratado por um homem sem escrúpulos em um torneio de artes marciais à beira da legalidade. O objetivo é transformá-lo em um assassino.

Em íris21h00, filme de drama de 2001, escrito por Ted DeemE a InflaçãoCom Johnny DeppE a Penelope CruzE a Franka Potente. O filme conta a vida real de George Jong. Nas décadas de 1970 e 1980, o homem organizou o mercado americano de cocaína tornando-se o braço direito do presidente colombiano. Pablo Escobar.

Em La5às 21h10, exibição do filme dramático 2013, escrito por Oliver HirschbiegelE a Diana – A História Secreta por Senhora DCom Naomi Watts. Os últimos dois anos da vida da princesa de Gales. De seu relacionamento com um cirurgião cardíaco boas ações Reunião com Dodi Al Fayedaté sua morte trágica.

Hoje à noite na TV segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, filmes na Sky

Em Sky Cinema Umàs 21h15, o filme de comédia 2021, escrito por Simon GodanoE a Marilyn tem Olhos pretosCom Stefano AccorsiE a Myriam Lyon. Clara e Diego vão a um centro de reabilitação para distúrbios comportamentais. Como um deleite, ambos são encarregados de administrar um restaurante.

Em Sky Cinema devidoàs 21h15, exibindo um filme de drama de 2017 escrito por Jean Stefan SoferE a Uma oração antes do amanhecerCom Joe legal. A verdadeira história do boxeador inglês Billy Moore, que está detido na prisão mais notória da Tailândia. Em um mundo de drogas e violência, ele se vê lutando nos torneios de Muay Thai.

Em Família Sky Cinemaàs 21h00, o maravilhoso filme de 2007, escrito por Chris WeitzE a bússola douradaCom Dakota Blue Richards. Para salvar a vida de um amigo, a jovem órfã Lyra se aventura em um mundo paralelo, povoado por personagens malignos e mágicos. A bússola pode resolver o quebra-cabeça.

Em Sky Cinema Açãoàs 21h00 exibindo o filme de ação de 2016, escrito por D. ZirelliE a Ponto de passagem – I senhores da drogaCom Shawn Locke. Michael e Olivia estão de férias em Baja. Mas a mulher é sequestrada por um traficante, forçando Michael a contrabandear uma mochila cheia de cocaína.