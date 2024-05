Europa, guerra com a Rússia? As mudanças nas formas geométricas dos 27 no conflito. Aqui está o que pode acontecer agora

Estão divididos em tudo, até na Ucrânia. A unidade demonstrada pela União Europeia na primeira fase da guerra russo-ucraniana começa a desmoronar-se, por mais que os chefes de governo tentem apresentar ao público uma imagem de partilha fundamental de apoio incondicional a Kiev e ao seu presidente. Zelensky, assume um caminho distinto para aderir à União Europeia num curto espaço de tempo. No entanto, as divisões são claras tanto no que diz respeito à utilização de armas ocidentais em território russo (não apenas na Crimeia e nas províncias orientais da Ucrânia que Moscovo ocupou e anexou em 2014), como no que diz respeito aos soldados ocidentais na Ucrânia, pelo menos como treinadores, e depois aos soldados ocidentais na Ucrânia, pelo menos como treinadores, e depois como soldados ocidentais na Ucrânia. 6,5 mil milhões de euros em ajuda a Kiev, bloqueados pelo veto húngaro de Orbán, à utilização de activos russos congelados em bancos europeus (particularmente na Bélgica) para fornecimentos militares e para a reconstrução da Ucrânia, e como corolário até no próprio caminho da Europa. Será capaz de armar-se com um escudo aéreo contra a ameaça dos mísseis balísticos russos, à luz da já não remota possibilidade de uma guerra continental (ou global?).

A Ucrânia e os Estados Bálticos estão dispostos a enviar tropas sem a aprovação da NATO: ameaça de escalada

Movimentos de Kyiv

Assim, Zelensky vê-se mais uma vez obrigado a realizar um “tour pelas sete igrejas”, onde apareceu de chapéu na mão nas capitais individuais, nos últimos dias em Lisboa, Madrid e Bruxelas, celebrando acordos bilaterais e arrecadando efectivamente milhões e milhares de milhões em ajudas . Angariar dinheiro para financiar a guerra e manter o país à tona, ou obter tanques (da Espanha) em vez de 30 F-16 (da Bélgica) ou mesmo pouco mais de cem milhões de euros de Portugal. Na prática, espera-se que este montante supere o veto húngaro ao grande pacote de 6,5 mil milhões de dólares solicitado por Kiev para fazer face ao bombardeamento de 3.200 bombas guiadas por ar num mês, como condena Zelensky.

Entretanto, os russos avançam sobre Kharkiv e Donetsk, e os bombardeamentos de edifícios civis, supermercados ou infra-estruturas energéticas já não são notícia. Como pano de fundo, há um atraso na entrega de armas pelos americanos, depois de o pacote de ajuda militar ter sido bloqueado durante vários meses pela oposição dos parlamentares de Trump.

Finança

Até agora, segundo o Instituto Kiel, uma instituição especializada, Espanha atribuiu apenas 330 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, um montante pequeno comparado com Berlim, Paris e Roma, que ascenderam a 18,6 mil milhões, 5,6 mil milhões e 1 mil milhões de euros, respetivamente. . Londres, um país europeu embora fora da União Europeia após a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, contribuiu com 9,2 mil milhões de euros. Em abril, a Espanha prometeu fornecer-lhe um sistema antiaéreo e antimíssil Patriot e 10 tanques Leopard. O valor do acordo assinado na segunda-feira é de mil milhões de euros, mas para um período de dez anos. Há países como a Alemanha que investem dinheiro porque o têm, mas recusam-se a colocar tropas no terreno, e muito menos a permitir que os seus sistemas de armas sejam utilizados em território russo. Em Meseberg, o Chanceler Schulz, juntamente com o Presidente francês Emmanuel Macron, disse algo mais: “A principal prioridade é apoiar a Ucrânia com força. Prometemos fazê-lo durante o tempo que for necessário e concordamos com Emmanuel que precisamos de aceitar este apoio. ” Para um novo nível.” O que ele quer dizer, veremos.

Armas

Assim, a partir de 2022, após a invasão da Ucrânia, a Alemanha propõe aos seus parceiros europeus o seu próprio escudo aéreo europeu baseado nos sistemas Israelita Arrow 3 e American Patriot, mas a Itália e a França não querem depender de países fora da UE. países para defender os europeus. A França tem menos poder de compra do que a Alemanha, e talvez seja também por isso que pretende ser o único país da união com uma arma nuclear, e não exclui o envio dos seus soldados para o terreno na Ucrânia. A hipótese foi rejeitada pela Alemanha e Itália (e pelos Estados Unidos). Pelo envolvimento no terreno e também pela utilização de armas ocidentais em território russo, nos Estados Bálticos, na Polónia, nos Países Baixos e nos países escandinavos em geral. Em termos pitorescos mas eloquentes, a ministra da Defesa holandesa, Kaisa Ollongren, explica que as restrições da Ucrânia aos ataques directos à Rússia forçam Kiev a lutar “com uma mão amarrada nas costas”, porque as bombas e drones russos são lançados a partir do território da União e é aí que deveriam Que as operadoras sejam atingidas. Ollongren promete que a Ucrânia terá em breve outro sistema Patriot, mas Zelensky diz que precisa de sete. Hannu Pefkur, Ministro da Defesa da Estónia, acredita que a sede de armas da Ucrânia é “extremamente urgente”. Kyiv corre sério risco de derrota. O Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, adverte que Putin deve permanecer cético sobre se a Europa é realmente capaz de intervir. É errado excluí-lo. Zelensky não desiste. Planeia ir a França para celebrar o 80º aniversário do desembarque na Normandia e a Itália para participar numa reunião dos líderes do G7.