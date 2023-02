Designer de roupas e calçados em um momento de crise no país – Corriere.it

Estamos a falar do primeiro-ministroRishi Sunak e sua esposa: A senhora realmente se permitiu ser fotografada na rua Com solas no valor de £ 570 em seus pés (cerca de 65 euros), no regresso da escola onde acompanhava as duas filhas. completar Sapatos “Humble” JW Anderson, havia também um par de sapatosperneiras A partir de 130 libras (150 euros)de uma marca, a Alo Yoga, que se orgulha de ser “famosa”.

Não exatamente lá Colocar O que era esperado de um casal forte que queria se mostrar próximo das pessoas. Mas, por outro lado, os nababos Sunaks, e Infractores reincidentes: O seu património pessoal é estimado em 730 milhões de libras (830 milhões de euros). Eles são ainda mais ricos do que o rei CharlesEle é facilmente o primeiro-ministro britânico mais rico da história.

Não que haja algo ruim em si: o problema é que o casal aparenta ser isso mesmo. Separado do mundo real e seus problemas. De fato, a aparição de Sunak em um canteiro de obras empoeirado em mocassins Prada de £ 490 (mais de € 550) gerou alegria; Ele foi ridicularizado por um ex-ministro conservador por usar um vestido de € 4.000. Pior ainda, quando quis ser fotografado ocupado à secretária: não perdeu de vista que à sua frente estava um troféu de 200€, um demónio da tecnologia que mantém O café fica em temperatura constante por três horas. E sobre o assunto, uma vez que a Sra. Sunak saiu de casa para oferecer chá e biscoitos aos correspondentes do campo oposto: ela só o fez com preciosas canecas de colecionadores.

Esse detalhe não é bobagem: é uma questão política. Porque se Boris Johnson – apesar dos seus diplomas em Eton e Oxford – conseguiu fazer-se ver como um simples brincalhão, Capaz de se comunicar com as camadas profundas da opinião públicamostra Sunak como um tecnocrata descendente de outro planeta, que ao conhecer um morador de rua foi questionado por uma pessoa “Você trabalha?”. READ Ucrânia - Rússia, notícias de guerra hoje. Kyiv atingida por drones kamikaze

a revista também Tatlerquando dedicou um perfil ao disfarce de sua esposa, ainda que com simpatia, não pôde deixar de chamá-la de “castela de Downing Street”: por outro lado, ela é filha de um bilionário indiano que, ao que parece, envergonhado no ano passado , nem mesmo paga impostos na Grã-Bretanha (graças ao sistema de isenção legal questionável). E o próprio Sunak, até o ano passado, ocupou cartão Verde Americano, ou seja, autorização de residência permanente: o que significa que, embora fosse um político de Londres, ele manteve um pé no outro lado do oceano por segurança.