Alemanha, 96, ex-secretário nazista foge para evitar julgamento. A polícia o deteve – Corriere.it

Irmgaard F. de ajudar e encorajar o assassinato de mais de 11.000 pessoas no campo de concentração de Stutthof

Defesa do ex-secretário nazista

Entre junho de 1943 e abril de 1945, quando era estenógrafa e máquina de escrever no escritório do diretor do campo de concentração de Stutthof, ela ajudou os líderes do campo no assassinato sistemático de prisioneiros, disse a promotoria, citando essas onze mil pessoas. matando. Em vez disso, sua defesa sempre foi uma: o líder do acampamento, Paul Werner Hobby, ditou cartas e mensagens de rádio para ela e ela Ele não sabia nada sobre a máquina de matar Nazista, apesar de sua proximidade com seu local de trabalho.