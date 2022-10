A mudança repentina para Windsor e o legado da rainha Elizabeth

Agora que a rainha Elizabeth II deixou a cena para Charles III, os holofotes permanecem mais no próximo herdeiro ao trono, o príncipe William e a princesa. kaTu es. Segundo a comentarista e especialista em realeza Cristina Garibaldi, os dois teriam dado um chamado “golpe de graça” a Harry e Megan, certo, dada a herança, neste verão no Castelo de Windsor. Por outro lado, a rainha deu a Harry e Meghan o Frogmore Cottage perto do palácio, mas certamente é menos importante. Menos de um ano depois, os dois renunciaram à propriedade para renunciar aos deveres reais e viajar para a Califórnia. No Castelo de Windsor, William e Kate estão “realmente enraizados como uma família”, enquanto a residência anterior, Adelaide Cottage, é uma residência muito menor e certamente “não é grande o suficiente para o que um futuro rei pode precisar”. Foto: Kikapress Music: “Summer” de Bensound.com

