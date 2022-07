Quanto ele ganhou por terminar com o Silvio

Hoje ela é a esposa feliz de Paola Tursi Com quem me casei em 2 de julho em uma cerimônia muito blindada em Montalcino, mas apenas alguns anos atrás Francesca Pascal37 anos, era uma namorada famosa Silvio Berlusconi: Uma relação de 10 anos a partir da qual Pascal chegou a um acordo milionário. Mas o que acontecerá agora que Francesca está noiva de outra pessoa?

Manutenção Berlusconi

Francesca Pascal e Silvio Berlusconi nunca se casaram, mas o relacionamento ainda era baseado em um acordo econômico. Em caso de ruptura, aliás, como aconteceu em 2020, Pascal tinha direito a 2 milhões de euros por cada ano da relação, o equivalente a 20 milhões e cerca de 100 mil euros por mês (um milhão anualmente) a título de retenção estatal. Vida e luxo conquistados durante os anos de relacionamento.

Villa para venda em Brianza

Finalmente, Francesca conseguiu o direito, por alguns anos, da casa da batizada Villa Maria, em Casatinovo em Brianza, que foi construída de acordo com seus gostos. Luxuosa casa de 1140 metros quadrados, imersa em um jardim de mais de 30 mil metros quadrados, que, no entanto, agora voltará ao mercado. A vila sempre foi propriedade do ex-primeiro-ministro, mesmo que Pascal continuasse morando lá por um tempo após a separação em 2020. Há alguns meses, ela teria sido colocada à venda. Por outro lado, ela não mora em Kazatinovo há muito tempo.

Primeiro beijo com Paola Tursi em um barco de € 60.000

Em 2020, a relação entre Berlusconi e Pascal terminou, embora permanecessem amigáveis ​​e afetuosos. Tanto que apenas quatro meses depois Francesca foi fotografada em um relacionamento íntimo com a cantora Paola Turci. Os paparazzi são paparazzi desde que Oggi se beijando em um iate em Cilento, e na época, Oggi também revelou que o iate de 25 metros onde os dois foram flagrados trocando carinhos custava cerca de 60 mil euros por semana e que Pascal pagava a conta. Indiscrição não confirmada.

Depois que o beijo roubado de Francesca e Paola não é mais conhecido. Visto apenas aos pares em julho de 2021, na Parada do Orgulho Gay em Nápoles. As partes diretamente envolvidas na suposta relação não disseram uma palavra. De fato, Tursi sempre enfatizou em entrevistas que não gosta de interferir em sua vida privada: “Eu poderia ter comido essa fofoca e, em vez disso, me recusado a cobrir o dinheiro. Recentemente deixei claro que meu silêncio indica que você não precisa dizer o que você é. Ao conceder uma entrevista a ela no ano passado, ela enfatizou que se sente livre para amar quem quiser: “Não tenho intenção de ser influenciada pelos julgamentos de outras pessoas e desistir dos relacionamentos que quero com as pessoas que escolho”.

O casamento e alguns VIPs

Até agora, quase tudo se sabe sobre o casamento branco em Montalcino. No final, o número de convidados chegou a 63: O Diário Nacional revelou isso, e também revelou que as únicas personalidades famosas ou associadas ao mundo do entretenimento de qualquer forma foram a cantora Isuta Carabile, o produtor Diego Calveti e o prefeito Triquanda. Andréa Francini. Trequanda é um município da província de Siena para onde Francesca Pascal (também) se mudou para começar a cultivar cannabis para fins medicinais.

Desejos do ex-sogro

Se o ex-sócio de Silvio permanece em silêncio, entre os primeiros desejos aparecem, em vez disso, o editor e empresário Paolo Berlusconi, que comentou com as agências: “Escrevi para Pascal, a pessoa que há vários anos é próxima de meu irmão Silvio, votos vida feliz.” Monica Serena, a presidente dos direitos democratas, também não demorou a chegar, twittando contra os insultos anti-gay a que o casal é submetido: união é um antídoto e uma semente poderosa para essa mudança cultural que deve funcionar para uma boa política.” Entre os muitos, nas redes sociais, estão os cumprimentos da respeitada Michela Vittoria Brambilla e os da agência funerária Tavo que tiveram sua foto tirada escrevendo “Até que Tavo não te separe”. Pascal republicou: um belo toque de sarcasmo e outra boa lição para os haters de sempre.