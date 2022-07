Prêmio Biagio Agnes, amanhã na noite da Rai1 apresentado por Mara Venier e Alberto Matano

Em nome da tradição e da imprensa mais confiável e rigorosa décima quarta edição subordinar Prêmio Biagio Agnes – Prêmio Internacional de Jornalismo e InformaçãoSerá transmitido às 23h30 em Rai1 amanhã, terça-feira, 5 de julho, Da Piazza del Campidoglio em Roma: Um Uma noite de TV com muita informação e entretenimento feito por Dois rostos de TV muito simpáticos, Mara Vinier e Alberto Matano.

Com a participação de nomes de destaque na imprensa, comunicação, entretenimento e instituições, Cerimônia de Premiação Dedicada ao Diretor Geral do Al Rai Historical irá tomar lugar Pela primeira vez na Piazza del Campidoglio em RomaUma autêntica jóia da herança artística italiana.

Convidados da noite: Francesco Japonês que cantará sua última música “Peace & Love” e outra de suas canções; Tosca Quem vai apresentar a versão portuguesa do gémeo “Amadou Todo” Mirko e Valério Lúcia os dois violinistas de 15 anos que tocavam com o Coldplay; Sérgio Bernal, A famosa bailarina espanhola que se apresentará em um número de zapateado.

O Prêmio Biagio Agnes é um evento cultural que acontece desde 2009 e chega este ano à sua 14ª edição. O evento representa um tradicional evento público que une a posição de nomes famosos no mundo da comunicação com um evento que pretende promover e premiar a profissão de jornalista em todas as suas vertentes.

A Fundação Biagio Agnes é presidida pela Fundação Biagio Agnes, uma associação cultural sem fins lucrativos que persegue principalmente fins culturais.

A realização do evento há muito está associada à Rai pelo fato de Biagio Agnes ter sido o histórico gerente geral da empresa. Por esta razão, a Rai, desde a primeira edição, acompanha e documenta a cerimônia de premiação, transmitindo-a pela televisão no final da noite no Rai 1. Os direitos de fotografia e transmissão noturna da atribuição do prêmio são transferidos gratuitamente pela Fundação Agnes para Rai. .