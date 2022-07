Todos os adiantamentos de 4 a 8 de julho de 2022

Tramas dos novos episódios da série RAY 3 semana: Rafael está pronto para dizer a verdade? Nunzio e Kiara em fuga



colocar ao sol Voltando para uma semana de novos episódios no ar Rai 3no horário habitual, a partir de 20:45 De segunda a sexta. Vamos ver todas as parcelas e descobrir o progresso em novos episódios Da série de TV de 4 a 8 de julho de 2022.

segunda-feira, 4 de julho

Ravel Ela é capturada por Viola enquanto pesquisava no computador de Eugenio e é forçada a contar toda a história. Realidade Sobre o que está acontecendo, incluindo as ameaças que você enfrenta. Embaixador revela seu plano um vazamento Com Chiara a Franco, pedem-lhe que o ajude a obter documentos falsos. Mais tarde, embora Guido a tenha aconselhado claramente a não interferir, Mariella quer aproximar Samuele de Espedita.

terça-feira, 5 de julho

Raphael pede que Viola não revele nada que descobriu ao marido, desejando levá-la para a mansão com Antonio. enquanto EugênioDepois de encontrar Trigara novamente, ele está a caminho de Milão para novas investigações. apesar de si mesmo Franco aceita Para ajudar Nunzio, a fim de evitar que o menino se mete em problemas maiores.

Quarta-feira, 6 de julho

Diego Ele entende que por trás do comportamento incomum de seu pai não há conexão com Elvira, enquanto viola Ela continua tentando proteger seu pai dizendo qualquer coisa ao marido e, de fato, dizendo a ela mentiras. Embora decida ajudá-los e não atrapalhá-los, Franco tenta convencer Nunzio e Chiara da ideia de deixar a Itália. As tensões aumentam entre Ricardo e Michele.

quinta-feira, 7 de julho

Marina Descanse e prepare-se para sua viagem PrócidaEnquanto larra Ele continua a fazer todos pensarem que Gravidez indo bem. Oprimido pelo peso das ameaças, Rafael percebe que não pode mais mentir. menor branco Ele aproveita a oportunidade de proteção ambiental para se aproximar de Antonello.

Sexta-feira 8 de julho

Rafael em plena crise: o iminente Comparação com Nicotera, que quer lhe contar toda a verdade sobre Valsano e Camorra, gera ansiedade e dor sem precedentes. Lara ainda não confia na empregada SilvanaEle monta um plano traiçoeiro contra ele. Bianca começa a aprender os altos e baixos de seu jovem amor.

