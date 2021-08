O sul da Europa ainda está em chamas. Chamas na Riviera Francesa e Algarve

Continue queimando a montanha acima St. Tropez, Em Riviera Francesa. Os bombeiros estão trabalhando há dias para apagar o grande incêndio, que está causando os maiores danos na França neste verão. Ar e calor não são ideais para operações.

O incêndio já queimou cerca de 5.000 hectares de vegetação. Nos últimos dias, 7.000 pessoas foram evacuadas, incluindo muitos turistas que estavam de férias na região. A província implementou 15 centros de recepção em oito municípios em War Beach, enquanto duas estradas departamentais foram fechadas ao tráfego.

E este é um incêndio de emergência Portugal Centenas de bombeiros portugueses sempre estiveram ocupados apagando incêndios florestais no sul do país, o que já obrigou as autoridades a evacuar cerca de 60 pessoas. O incêndio afetará toda a área turística.Algar Na fronteira com a Espanha.

Até ao momento já foram queimados cerca de 3.000 hectares de terreno, e a preocupação dos portugueses com a segurança é a intensidade com que o fogo se dirige para a ilha. Autoridades fecharam a rodovia que cruza a província por medidas cautelares. Para desencadear altas temperaturas para as chamas, eles tocaram 48 graus na quinta-feira, enquanto as autoridades emitiram um alerta para os próximos dias que a coluna de mercúrio teria que subir novamente.