Área Branca para todas as regiões, incluindo Sicília e Sardenha- Corriere.it

A partir de Marolina Iosa

A passagem para a zona amarela da Sicília e da Sardenha parece ter sido evitada: quase não haverá regulamentação. Dados recentes e progresso da campanha de vacinação

A Sicília está vazia e todas as outras partes da Itália estão intactas; A temporada turística salva e evita a passagem do branco ao amarelo neste momento. Mas a área está sob vigilância, assim como a Sardenha e a Calábria, porque tem os parâmetros mais perigosos para hospitalização normal e cuidados intensivos.

Sicília e Sardenha: a situação nas enfermarias

Em particular, a Sicília registrou ontem, nos dados atualizados da Agenas, a taxa de ocupação de 11% das enfermarias de avivamento

, E 17% das enfermarias normais, 10% para terapia intensiva e 17% para enfermarias de áreas não críticas quando ambos os valores estão acima do limite. As camas aumentam 10% nos cuidados intensivos da Sardenha e 11% nas enfermarias normais. Na Calábria, 16% do governo governam e 7% da ressurreição. As taxas médias nacionais são de 5% e 6%, respectivamente.