Os portugueses pagam um confisco • TAG24

A temporada de Riad continua com a Copa, marcada hoje para Al Nasr-Inter Miami: porém, não será a última partida entre Cristiano Ronaldo e Messi, Aliás, o português está contido devido à lesão sofrida nos dias anteriores e não será convidado.

No Nassr-Inter Miami, não houve ‘última dança’ entre Ronaldo e Messi

A partida entre Al-Nasr e Inter Miami não contará com dois campeões, e não haverá ‘última dança’ para Cristiano Ronaldo e Messi. O português foi forçado a desistir enquanto se recuperava totalmente da lesão.

Esta noite será realizado um dos desafios mais esperados dos últimos meses. Quando o Inter Miami encerrou o campeonato em 22 de outubro de 2023, eles começaram a planejar amistosos. Para o período intermediário entre a temporada anterior e a próxima temporada.

A MLS, aliás, será retomada no dia 22 de fevereiro, após um hiato de 4 meses dos clubes americanos. O Inter Miami agenda uma série de jogos para manter o seu elenco em treinamento por um período considerável de tempo.

Por outro lado, A Saudi Pro League está em hiato e o Al-Nasr aproveita para se dedicar a uma série de turnês e partidas agendadas. Deve estar em boa forma para a retomada do campeonato no dia 17 de fevereiro.

Portanto, para as necessidades de ambas as comunidades Nasceu a Riyadh Season Cup, torneio com times americanos e sauditas, incluindo Al-Nasr e Inter Miami. Uma das razões pelas quais Cristiano Ronaldo e Messi podem enfrentar-se, enfrentar dois mundos que são ao mesmo tempo opostos possíveis e impossíveis.

O amistoso começou com uma partida entre Dallas e Inter Miami e continuou com a primeira partida entre os clubes americano e saudita Al Hilal-Inter Miami. O clube americano falhou em ambas as ocasiões, deixando um gosto ruim na boca de todos os torcedores americanos que estavam ansiosos para ver a dupla Messi-Suarez de volta à ação.

Os portugueses não recuperaram e não desistiram

Agora é a terceira partida de Cristiano Ronaldo contra o Al-Nasser. Contudo, seria correcto sugerir que os portugueses não o fariam. Antes da partida, o atacante já havia desistido devido a lesão.

Torcedores chineses desesperados aglomeraram-se em frente ao hotel onde Ronaldo e o resto do time estavam hospedados para tentar vê-lo ou dizer olá. Os portugueses aproveitaram para pedir desculpas publicamente a todos. Duas partidas programadas contra Shanghai Shenhua e Zhejiang não serão disputadas por razões óbvias.

Momento verdadeiramente infeliz, dada não só a digressão programada na China, mas também o jogo contra o Inter Miami. Se os jogos programados na China não lhe dessem a chance de vê-lo em campo, havia esperança de que ele pudesse ser visto na Riyadh Season Cup, já que o tempo está muito próximo.

Não está claro que tipo de lesão ele sofreu, mas é um problema muscular que deve se resolver rapidamente. Como mencionado, os tempos têm dado esperança aos amistosos agendados contra outros clubes sauditas, mas sobretudo contraInter Miami.

As chances diminuíram até que Ronaldo não pôde jogar contra Messi. Por isso não haverá o tão esperado último baile que todos os fãs esperam, pelo menos não nesta ocasião.

Esta noite, às 19h, apenas Messi entrará em campo com o seu Inter Miami, Ronaldo não estará presente e Al-Nasser jogará sem os portugueses. Não só pelos amistosos agendados na esperança de sua rápida recuperação, mas sobretudo pela retomada do campeonato.