Meloni reinicia, recursos Pnrr para agricultores aumentam para 8 bilhões – Notícias

O fundo Pnrr para o setor agrícola aumentou de cinco para oito bilhões. Georgia Meloni fez o anúncio durante a sua visita à gigafábrica 3Sun, carro-chefe da indústria fotovoltaica com sede em Catânia. O anúncio do primeiro-ministro surge antes de uma nova semana tensa, com protestos de tratores em todo o país e ameaças de bloquear estradas até marcharem sobre a capital.

O primeiro-ministro sabe bem que o sector está em crise, mesmo no Conselho Europeu paralisado pelos veículos agrícolas de Bruxelas, sublinhando como “mudar a política agrícola da União”. Não é por acaso que o primeiro-ministro esteve na capital belga à mesma hora, manifestando a sua proximidade às lutas dos agricultores. Uma espécie de derby, entre Lega e IDE, para que um dos nós mais importantes da economia italiana não possa ser descoberto.

E se a Fratelli d'Italia anuncia a intervenção no Iperf agrícola, talvez com uma alteração ao decreto milleproroghe, o partido de Matteo Salvini pega papel e caneta e reitera que a Liga “não deixará os agricultores em paz”.

Através de Bellerio, fazem saber que o partido tem vários planos para “ajudar o sector penal”, mas sobretudo pedem “a outras forças governamentais que nos sigam neste caminho”. Uma posição que deixou os Aliados resmungando, Luca di Carlo, presidente da Comissão Agrícola do Palazzo Madama e presidente dos Fratelli d'Italia, “não hesita em definir-se como finalmente feliz por estar feliz com outras realidades políticas. os problemas que atormentam o mundo agrícola há anos” e “Meloni tornou-se. Somente com o governo e os Fratelli d'Italia no Ministério da Agricultura foi dada verdadeira atenção ao setor”.

Além do financiamento para a agricultura, a visita do primeiro-ministro à Sicília será uma oportunidade para anunciar a assinatura nos próximos dias de um acordo de harmonização com a ilha que é “muito apropriado do ponto de vista financeiro”. “Não quero um Sul que viva de subsídios”, mas sim “um Sul que tenha as ferramentas que permitam ao Sul competir em pé de igualdade. Há uma lacuna e o Sul precisa de preencher a lacuna para demonstrar quanto vale a pena”. sem a discriminação que houve no passado.

O Primeiro-Ministro lembrou que foi lançada a ZEE única, o Decreto do Sul, que previa o levantamento de fundos caso não fossem gastos. Mas acima de tudo, a visita à fábrica da Enel, única no panorama europeu, é uma oportunidade para anunciar que serão atribuídos 90 milhões de fundos do Pnrr “para desenvolver ainda mais a fábrica de painéis fotovoltaicos de Catânia” e para outra construção. Centro de Fortalecimento da Produtividade. “O objetivo do primeiro-ministro é fazer da Itália um centro europeu de distribuição de energia. Não faz muito sentido – observa – libertar-nos da dependência energética da Rússia, ao mesmo tempo que entregamos mãos e pés às cadeias de abastecimento. Podemos desenvolver tecnologia que afete nossas escolhas estratégicas para sermos donos de nosso destino.”

Por último, o Primeiro-Ministro toma o exemplo de Sant'Agata, aniversário da padroeira da cidade de Catânia, “quanto tempo é uma história de amor, que liga a santa ao povo de Catânia. fé e devoção, que falam de identidade e tradição, todas especialmente importantes para preservar neste momento, acredito que seja apropriado”.

