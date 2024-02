Relação Leo-Pioli, ele fala português: “um pouco estranho”

Milan, Raphael fala sobre seu relacionamento com Leo Stefano Pioli

“Relacionamento com estacas? No começo foi um pouco estranho, mas ele entendeu como me ajudar, eu entendi como ajudá-lo, somos muito próximos, ele me ama e eu o amo. Ele é a pessoa que quer me levar ao topo.

Assim falou Rafael Leão aos microfones do 'DAZN' momentos antes do início do jogo Frosinone-Milão. O clube rossonero busca a terceira vitória fora de casa e almeja conquistar três pontos preciosos aos olhos da Liga dos Campeões. Com apenas três gols marcados até o momento neste campeonato, Leo falou sobre seu momento atual e as dificuldades para marcar gols.

“A equipa apoia-me, até o treinador, mesmo que não marque vou tentar ajudar a equipa. Sei da responsabilidade que tenho, mas não sinto pressão, estou tranquilo e pensando no bem da equipe. Na minha opinião estamos bem”, afirmou. “Perdeu o gol? O gol chegou, não precisa forçar, procuro sempre jogar com o time. , se jogar pelo time o gol virá.