Morre Vittorio Emanuele de Sabóia – Notícias

Morre Vittorio Emanuele de Sabóia, filho de Umberto II, último rei da Itália, e de Maria José. Ele completaria 87 anos em 12 de fevereiro. Morte em Genebra. Uma nota da 'Casa Real de Sabóia' anunciava: 'Às 7h05 desta manhã, 3 de fevereiro de 2024, Sua Alteza Real Vittorio Emanuele, Duque de Sabóia e Príncipe de Nápoles, faleceu pacificamente em Genebra, rodeado pela sua família. O local e a data do funeral serão divulgados em breve.

Em 8 de setembro de 1943, aos 6 anos, deixou Roma com a mãe, Maria José, e ficou exilado até março de 2003, após o referendo de 1946 que reconheceu a vitória da República. Os descendentes do sexo masculino puderam retornar à Itália.

Casou-se com Marina Doria e teve um filho, Emanuele Filiberto.

Ele foi julgado e posteriormente absolvido da morte de Dirk Hammer, um jovem alemão de dezenove anos que foi morto em um tiroteio na ilha de Cavallo, na Córsega, em 1978. O caso esteve no centro de uma longa e amarga batalha legal entre os Savoys e a família Hammer, especialmente sua irmã Birgit.

Em 2017, o Supremo Tribunal estabeleceu que “o facto de, em 1991, os juízes franceses terem absolvido Vittorio Emanuele, do Savoy, do homicídio culposo do alemão Dirk Hammer, de dezanove anos”, não significava, no entanto, porque ainda é importante do ponto de vista civil e ponto de vista ético” que a morte “aconteceu durante o tiroteio em que Savoia participou, fora de qualquer hipótese. Segurança adequada”.

No ano passado, a história esteve no centro da série Il Principe, da Netflix, criada e dirigida por Beatrice Borromeo Casiraghi, o que levou o seu filho Emanuele Filiberto a intervir, definindo o documentário como “uma desculpa para notícias falsas”.

Funeral de Vittorio Emanuele na Guarda do Panteão, Superga



“Vittorio Emanuele queria ser sepultado em Superga, disse-me esta manhã seu filho Emanuele Filiberto. O funeral será celebrado no sábado, dia 10, às 15h, em Superga, onde será sepultado”. Ugo D'Adri, chefe do Instituto Nacional de Honras nas Tumbas Reais do Panteão, disse à ANSA

Vittorio Emanuele, o martelo e aquela bala no cavalo



A noite entre 17 e 18 de agosto de 1978 foi uma noite de verão que afetou toda a vida do filho do último rei da Itália: Vittorio Emanuele de Sabóia estava em seu iate dentro e fora da ilha de Cavallo, na Córsega. Havia outros dois barcos, que continham o estudante Dirk Hammer, de dezenove anos, e alguns turistas alemães, incluindo a ‘coca’ de Nikki Bende, o bilionário ex-marido de Stefania Sandrelli. A certa altura, os convidados de Pende decidiram levar o bote de Emanuele Filiperto para a marina, sem perguntar ao proprietário, e quando se apercebeu disso, Coke foi pedir explicações aos proprietários. E ele carrega uma arma. Segue-se uma discussão furiosa e Vittorio Emanuele dispara uma arma. Mais tarde, ele declarou que o objetivo era “intimidar os oponentes”.

Pende ficou furioso e se jogou em Vittorio Emanuele, e foi aí que disparou o segundo tiro, atingindo Hammer na perna. A bala cortou-lhe a artéria femoral e atingiu o cóccix: foi levado para o Hospital Ajaccio, depois para Marselha e finalmente para uma clínica em Heidelberg, na Alemanha, onde morreu após meses de agonia. A família Hammer iniciou uma longa batalha legal para obter justiça, mas no final de 1991 Vittorio Emanuele foi absolvido de uma acusação de homicídio culposo por uma “câmara do procurador parisiense”, mas condenado a seis meses de prisão por posse ilegal de armas de fogo. . Testes balísticos confirmaram que o jovem havia morrido em consequência de um ferimento à bala. Em 2006, o promotor Henry John Woodcock prendeu Vittorio Emanuele, que passou sete dias na prisão de Potenza durante uma investigação sobre corrupção e suborno conhecida como “Valletopoli”.

Depois de ser absolvido das acusações, receberá 40 mil euros de indemnização do governo. Mas durante esses sete dias, Vittorio Emanuele, que não sabia que estava sendo questionado por uma escuta colocada na cela, revelaria a um co-presidiário sobre a morte de Dirk Hammer: “Mesmo que eu tenha cometido um erro, devo .Diga-lhes que eu os enganei”, refere-se aos juízes em francês. Num julgamento de 2017 confirmado pelo Tribunal de Cassação, Vittorio Emanuele acusou o diretor da República, Ezio Mauro, e um jornalista de difamá-lo por escrever que era um “usuário casual de arma”. Ilha dos Cavalos, matou um homem”.

Stotts destacou o facto de os juízes franceses terem absolvido Vittorio Emanuele do homicídio voluntário de Dirk Hammer, acrescentando que o “príncipe” “não estava isento de responsabilidade de qualquer outra forma, porque se torna mais importante”. “Civil e ético” que a morte “ocorreu durante um tiroteio em que Savoia participou, fora de qualquer hipótese de autodefesa”. A decisão de Paris “não permitiu que as autoridades francesas fizessem qualquer outra objeção, o que não significava – escreveu o Supremo Tribunal – que qualquer ‘acidente’ entre Savoia e Cavallo A ligação também é ilegal, pelo que a difamação é “esta ligação é silenciosa no seu significado”. Sem sucesso, Vittorio Emanuele invocou o direito ao esquecimento. Formação da opinião pública.

