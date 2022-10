Olaf Schultz agora sob acusação – Corriere.it

A partir de Paulo Valentino

Governo alemão dividido: deve ou não comprar 35% de um terminal portuário de Hamburgo, infraestrutura de interesse nacional? O chanceler, ex-prefeito da cidade, é a favor. Ministro do Interior e da Defesa contra

oO caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. A pessoa que a Alemanha escolheu para ir para lá Pavimentado com acordos econômicos. Não parece ser de muita utilidade A lição geopolítica da Rússiacom a qual Berlim se associou nos últimos 30 anos mãos e pés para alimentação. Vício unidirecional e pagou um alto preço nos últimos nove meses, após o início da guerra na Ucrânia, quando O metano tornou-se uma arma afiada nas mãos de Vladimir Putin.



Agora a Alemanha corre o risco de cometer os mesmos erros com a China. Uma profunda contradição divide o governo federal, diante do dilema de delegar ou não Grupo chinês Cosco compra 35% da Tollerort, o menor dos quatro terminais de contêineres do porto de Hamburgo. A divisão descobre que o chanceler Schultz, por um lado, Hamburgo era prefeito e era a favor de dar luz verdePor outro lado, seis ministérios competentes se opõem à venda Infraestrutura vital em Pequim. Vale a pena notar que, além do exterior e da economia (liderados pelos verdes), transporte e justiça, liderados pelos liberais Também não vem do interior e da defesaAmbos são chefiados por ministros do SPD e do partido de Schulze.

A história começou há um ano, quando a Hhla, empresa que opera o Aeroporto Hanseático, se comprometeu a vender a Cosco por 65 bilhões de euros. Uma parte da estrutura, com a ideia de torná-la um centro de excelência Para commodities negociadas pelo bloco asiático. Doze meses depois, o processo ainda aguarda o parecer da autoridade federal, que termina em 31 de outubro. READ Nova Zelândia, cigarros proibidos para os nascidos após 2004: projeto governamental

Os Verdes e os Liberais estão exercendo forte pressão sobre Schultz para bloquear o acordo, alertando para os riscos. Não devemos repetir os mesmos erros do passado, nos tornou dependentes de países que um dia poderiam nos chantagear, disse o ministro da Economia e vice-chanceler, Robert Habeck, ciente da experiência recente com a Rússiaque possui e opera infraestrutura em terras federais, como depósitos de gás e refinarias de petróleo, foi agora expropriada. O mais óbvio é o liberal ministro da Justiça Marco Buschmann: Nenhuma infraestrutura alemã significativa deve ficar sob o controle do governo chinês.

A frente de oposição, que também inclui a Comissão Europeia, que deu uma opinião negativa sobre a operação na primavera, sugere que a Cosco não é apenas uma empresa em busca de lucros. Na verdade, é a pérola do capitalismo de Estado chinês, a ponta de lança das ambições globais de Pequim e a principal ferramenta para alcançar Rota da Seda MarítimaCom o qual a China quer se tornar a superpotência no transporte comercial. A COSCO já é a segunda maior operadora deste setor no mundo em volume de carga.

Os argumentos dos proponentes são um tanto defensivos. Na sexta-feira, em Bruxelas, o chanceler Schulz deixou claro que a ordem envolveria apenas a participação em um terminal, semelhante ao que está acontecendo em outros portos da Europa Ocidental. COSCO – o maior acionista nos portos de Zeebrugge na Bélgica, Pireu na Grécia e Valência na Espanha. Possui outras participações minoritárias em Roterdão, Antuérpia, Bilbau e Fado Ligure. Segundo o prefeito de Hamburgo, Peter Chencher, Muito perto de Schulz, recusar o acordo seria uma punição econômica para Hamburgo contra Roterdã e Antuérpia. De qualquer forma, acrescenta o prefeito, o controle ficará nas mãos do HHLA. Segundo muitos observadores, Schulze não quer que seu sucessor seja oprimido e protegido. READ Corredor verde, lenços e quarentenas. Regras de viagem na Itália e no exterior

Mas o problema da Alemanha com Pequim é muito maior do que a questão do porto de Hamburgo. A única estratégia que os governos alemães adotaram nos últimos vinte anos em relação à China Na verdade, o objetivo era garantir os lucros de seus negócios. Agora, Olaf Scholz deu à chanceler Annalina Barbock a tarefa de desenvolver um novo pensamento estratégico, baseado no princípio de que a Alemanha não pode ser existencialmente dependente de países que não compartilham seus valores. É uma pena que, entretanto, negócios como de costume. De fato, no início de novembro, Scholz Ele será o primeiro líder ocidental a visitar a China desde o fim da epidemia. Conheça Xi Jinping pessoalmente. Deve ser esclarecido? O chanceler trará consigo uma grande multidão de empresários alemães que estão prontos para assinar contratos e memorandos de entendimento. A Europa estará longe. Alguns vícios parecem incuráveis.